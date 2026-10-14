El pueblo español que comparte territorio con dos países y tiene dos horarios distintos: el destino perfecto para visitar en otoño

Ya estamos en otoño, la temporada perfecta para hacer escapadas y descubrir pueblos que todavía no conocemos. Y es que no hace tanto calor, pero además los paisajes empiezan a cambiar de color y apetece aprovechar algún fin de semana para salir de la rutina. En España tenemos infinidad de rincones bonitos que descubrir pero en esta ocasión queremos destacar uno que está en Zamora, pero que tiene varias particularidades. La primera que además de estar en territorio español, también está de alguna manera en suelo portugués, pero además tiene dos usos horarios.

El pueblo no es otro que Rihonor de Castilla y, aunque a simple vista parece un pueblo más de la comarca de Sanabria, tiene algo que lo hace diferente y es que está unido a otro pueblo de Portugal y entre los dos comparten calles, vecinos y costumbres. Lo más sorprendente es que puedes pasar de España a Portugal caminando unos metros y cambiar de hora sin darte cuenta si tenemos en cuenta que en la parte española el reloj marca una hora más que en la portuguesa.

El pueblo español que comparte territorio con dos países y tiene dos horarios distintos

Rihonor de Castilla es un bonito pueblo perteneciente al municipio zamorano de Pedralba de la Pradería, mientras que Río de Onor, su parte portuguesa, forma parte del municipio de Braganza. Los vecinos llaman a una zona povo de cima, el pueblo de arriba, y a la otra povo de abaixo, el pueblo de abajo. Y aunque cada parte pertenece a un país diferente, durante generaciones sus habitantes han compartido prácticamente todo y de hecho, hay familias a ambos lados de la frontera, terrenos que pasan de España a Portugal y tradiciones que siguen formando parte de la vida del pueblo. Aunque eso sí, con dos horarios distintos.

Otra de las curiosidades de Rihonor de Castilla es que sus habitantes llegaron a tener una forma de hablar propia, conocida como rihonorés o rionorés. Se trata de una variedad lingüística relacionada con el asturleonés que, por la cercanía de Portugal, recibió también influencias del portugués. Una especie de idioma que los vecinos usaron durante muchos años, sobre todo para organizar los trabajos del campo o tratar cualquier asunto cotidiano sin importar el lado de la frontera en el que se estaba. Sin embargo, la despoblación y el hecho de que las nuevas generaciones se centren a estudiar en castellano y portugués ha provocado que buena parte de ese vocabulario se haya ido olvidando.

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Qué ver en Rihonor de Castilla y Río de Onor

El pueblo no destaca por sus grandes monumentos o por sus comercios y ahí está, precisamente, su encanto, ya que conserva ese ambiente de pueblo pequeño donde parece que todo va un poco más despacio. Lo mejor es recorrer sus calles y fijarse en las casas tradicionales, construidas con piedra, tejados de pizarra y balcones de madera. Muchas mantienen la arquitectura típica de esta zona fronteriza. Uno de sus rincones más bonitos es el puente de piedra que cruza el río Onor, especialmente por las vistas de las viviendas que se levantan junto al agua.

También puedes acercarte a la iglesia de Santa Marina, en la parte española, y descubrir los antiguos hornos comunitarios y molinos que utilizaban los vecinos. Estos últimos recuerdan una época en la que muchas tareas se hacían entre todos, desde preparar el pan hasta organizar los trabajos agrícolas.

Los rincones cercanos son otra buena razón para visitarlo

Si tienes pensado hacer esta escapada en otoño, merece la pena aprovechar para conocer los alrededores, ya que muy cerca se encuentra el Parque Natural de Montesinho, en Portugal, una zona de bosques, montañas y pequeños pueblos donde todavía se conserva buena parte del paisaje rural. Y en la provincia de Zamora también está la Sierra de la Culebra, conocida especialmente por la presencia del lobo ibérico y por sus extensas zonas naturales. Y por último, si quieres alargar la escapada, puedes visitar el Lago de Sanabria, uno de los lugares más conocidos de la provincia. En otoño además bien merece la visita, ya que los árboles que rodean el lago empiezan a cambiar de color y el paisaje es especialmente bonito.

Un pueblo que también ha conquistado a los portugueses

Aunque Rihonor de Castilla y Río de Onor forman un núcleo de población muy pequeño, la parte portuguesa ha conseguido bastante reconocimiento. En 2017, Río de Onor fue elegida como una de las Siete Maravillas de Portugal en la categoría de aldeas en áreas protegidas y el escritor José Saramago también mencionó este lugar en su libro Viaje a Portugal.

Quizá lo que más llama la atención de este pueblo no sea únicamente su frontera o sus dos horarios, sino descubrir cómo dos países pueden compartir un espacio tan pequeño y mantener una relación tan cercana. Y si eres de quienes disfrutan recorriendo pueblos tranquilos, paseando sin mirar demasiado el reloj y descubriendo lugares diferentes, Rihonor de Castilla puede ser unbuena idea para tu próxima escapada de otoño.