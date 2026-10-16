Poner un tenedor junto a la ventana cuando llega el frío: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Se acerca el invierno, lo que hace que, a medida que pasan los días, el clima se vuelva más frío. Las ventanas pueden acumular pequeñas gotas de agua debido a las bajas temperaturas o cuando hay una humedad elevada dentro de la vivienda. Este fenómeno ocurre cuando el aire se encuentra con una superficie cuya temperatura es suficientemente baja como para transformarse en líquido. Para combatir este suceso y evitar problemas mayores, existe el truco de poner un tenedor de metal junto a la ventana.

¿Por qué lo recomiendan los expertos?

El truco del tenedor sirve principalmente para combatir y reducir la condensación del agua que se genera en los cristales debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda. El uso específico del tenedor es mejorar la ventilación y la absorción en esa zona crítica.

¿Para qué sirve?

Los expertos recomiendan utilizarlo empleando las puntas del tenedor para mantener una pequeña y controlada abertura en la ventana. De este modo se permite que entre un mínimo de corriente de aire que renueve el ambiente y disipe el vapor sin que se llegue a enfriar la habitación.

Otras personas optan por usarlo para separar las cortinas de las ventanas. Cuando la tela se pega al vidrio húmedo, absorbe las gotas y genera manchas de moho, lo que provoca que se estropee la tela. El tenedor básicamente funciona como una barrera física.

Al combinar el tenedor con un trapo o paño seco puesto en el alféizar, el tenedor ayuda a sostenerlo o fijarlo para capturar de manera eficiente las gotas de agua que se deslizan por el vidrio, evitando que mojen la madera de los marcos, la pintura de la pared o las cortinas.

A pesar de sus múltiples usos, diversos especialistas validan el truco como una medida de emergencia, pero no como una solución permanente, ya que no es una solución definitiva; tan sólo es un parche.