Meter una hoja de laurel seca en la cartera: para qué sirve, de dónde viene la costumbre y qué dicen los expertos

Abres la cartera para pagar y, entre los billetes y las tarjetas, asoma una hoja de laurel. Puede parecer un despiste de cocina, pero para muchas personas es un pequeño amuleto. Guardar una hoja de laurel seca en la cartera es una de las costumbres más extendidas para atraer el dinero, y en los últimos tiempos se ha disparado en redes sociales junto a otros rituales con esta planta. La pregunta es la de siempre: ¿sirve para algo o es pura superstición?

Para qué sirve, según la tradición

Según la creencia popular, el laurel funciona como una especie de imán para la prosperidad. Quienes siguen esta práctica sostienen que llevar una hoja junto a los billetes ayuda a que el dinero no falte, a conservar la estabilidad económica y a atraer la buena fortuna en los negocios. La idea de fondo es simbólica: colocar algo asociado a la abundancia cerca del dinero para que esa abundancia se mantenga cerca de quien lo lleva.

Las versiones del ritual varían. Hay quien guarda una sola hoja y quien recomienda llevar al menos tres, siempre secas y enteras, en contacto con los billetes. Otros prefieren envolver un billete con la hoja y conservarlo todo el año, o colocarla detrás del billete de mayor valor. Algunos lo vinculan a fechas concretas, como la luna nueva o la Nochevieja, y suelen cambiar la hoja cuando se estropea o al empezar un año nuevo.

De dónde viene la relación del laurel con el éxito

El vínculo del laurel con la victoria y la prosperidad tiene más de dos mil años. En la Antigua Grecia era la planta de Apolo, y con sus ramas se tejían coronas para premiar a los vencedores. La costumbre continuó en Roma, donde generales victoriosos y emperadores lucían coronas de laurel como símbolo de poder y triunfo. De ahí viene también la palabra «laureado», que todavía usamos para referirnos a alguien premiado.

Con el paso de los siglos, ese simbolismo del éxito se trasladó al terreno económico. Las tradiciones populares y algunas corrientes esotéricas, como determinadas interpretaciones del feng shui, empezaron a usar el laurel como amuleto para el dinero. Así llegó a la cartera.

Qué dicen los expertos: no atrae el dinero

Conviene decirlo claro: no existe ninguna evidencia científica de que una hoja de laurel en la cartera atraiga dinero ni mejore la situación económica de nadie. Es una creencia, y como tal se puede practicar, pero sin esperar que cambie el saldo de la cuenta. Los especialistas en finanzas personales coinciden en que lo que realmente marca la diferencia es la buena gestión del dinero, el ahorro y la planificación de los gastos.

Lo que sí tiene la hoja es aroma. El laurel contiene 1,8-cineol, también llamado eucaliptol, el compuesto que le da su olor característico, según han identificado estudios como el de la Universidad de Sinop (Turquía) sobre el aceite de sus hojas. Una hoja seca en la cartera dejará, como mucho, un ligero olor herbal entre los billetes.

La parte del ritual que sí puede ayudarte

Aun así, el gesto no es del todo inútil. Para algunas personas, la hoja funciona como un recordatorio: cada vez que abren la cartera y la ven, piensan en sus objetivos económicos, en ahorrar o en no gastar de más. Ese efecto no tiene nada de mágico. Es psicología pura, la misma que explica por qué apuntar una meta o tenerla a la vista ayuda a cumplirla.

Si quieres probarlo, no tiene complicación: basta con una hoja de laurel seca, limpia y entera guardada en algún compartimento de la cartera. Conviene revisarla de vez en cuando, porque con el roce se rompe con facilidad y puede dejar restos entre las tarjetas. Lo sensato es verla como lo que es, un pequeño símbolo de intención.

Al final, la hoja de laurel en la cartera dice más de quien la lleva que del propio laurel. Es un gesto barato, con siglos de historia y sin ningún riesgo. Puede acompañarte como amuleto o como recordatorio, pero el dinero, por desgracia, sigue dependiendo de cómo lo administras y no de lo que guardas junto a él.