Juan Ramón Jiménez, poeta y escritor premio Nobel de Literatura en 1956: «Hay que escribir en el idioma de los sentimientos, no en el de las palabras»

Juan Ramón Jiménez dio consejos filosóficos que podríamos aplicar actualmente en nuestra vida diaria. De hecho, del Nobel de Literatura español podemos sacar enseñanzas hasta cuando hablaba de escritura.

El ejemplo más claro es la frase «Hay que escribir en el idioma de los sentimientos, no en el de las palabras», donde Juan Ramón Jiménez nos insiste en redactar de una manera más pasional.

Pero no sólo debes quedarte con este consejo para cuando escribas; también puedes aplicarlo al comunicarte con los demás, cuando tengas que dar las gracias o cuando te toque pedir perdón. Las palabras que elijas lo cambian todo.

Qué significa la frase de Juan Ramón Jiménez sobre escribir con sentimiento

Cuando el Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez afirmaba que «Hay que escribir en el idioma de los sentimientos, no en el de las palabras» hacía mención a que no vale con sonar bien, también hay que transmitir verdad.

A la hora de escribir esto implica que una frase perfecta puede quedarse fría si no nace de una emoción real. Por eso Juan Ramón Jiménez defendía una poesía cada vez más esencial, más desnuda de retórica y más concentrada en lo que queda cuando sobra el adorno.

De hecho esto conecta perfectamente con su obra, ya que el poeta buscó una forma de depuración constante, desde sus primeros pasos cercanos al modernismo hasta una poesía más humana, interior y exigente.

En todo caso el consejo no va de escribir de cualquier manera sin cuidar el lenguaje. Lo que se debe hacer es darle emoción a cada palabra y buscar la mayor precisión.

Cómo aplicar el consejo del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez

Aunque Juan Ramón Jiménez hable de poesía, «Hay que escribir en el idioma de los sentimientos, no en el de las palabras» se puede aplicar en muchos otros ámbitos de tu vida diaria.

Por ejemplo, cuando escribas un WhatsApp dedica unos segundos más a elegir las palabras. Pregúntate qué quieres decir y qué sentimiento quieres transmitir. Si lo que sentimos es gratitud, miedo, cariño o arrepentimiento, el texto debe dejarlo ver.

También te ayudará en conversaciones difíciles, porque tendemos a dar rodeos sin exponer lo que realmente pensamos. Decimos «no pasa nada» cuando sí pasa, o «estoy bien» cuando sólo queremos evitar una explicación incómoda.

Quién fue Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura de 1956

Juan Ramón Jiménez Mantecón fue un poeta español nacido en Moguer, Huelva, el 23 de diciembre de 1881, y fallecido en San Juan, Puerto Rico, el 29 de mayo de 1958.

Estudió en la Universidad de Sevilla, aunque abandonó Derecho y Pintura para dedicarse a la literatura. En su formación influyeron Rubén Darío y los simbolistas franceses, dos referencias importantes para entender su búsqueda de belleza y depuración poética.

En 1916 se casó con Zenobia Camprubí. Después, con el estallido de la Guerra Civil en 1936, se exilió a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Allí recibió en 1956 la noticia de la concesión del Premio Nobel de Literatura.

Su trayectoria suele dividirse en varias etapas: una primera más sensitiva, vinculada al modernismo, la música, el paisaje y la emoción; otra intelectual, marcada por la búsqueda de trascendencia; y una etapa final ligada a su exilio americano.