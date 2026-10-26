Jessica Barranca, experta en limpieza: «Con estos tres ingredientes no volverás a ver huellas en los cristales»

Limpias los cristales, los repasas con cuidado y, en cuanto les da la luz, ahí están: marcas, rayas y huellas que parecen no desaparecer nunca. Es uno de los problemas más frustrantes de la limpieza del hogar, y por eso los trucos para dejar las ventanas y espejos impecables arrasan en redes sociales. Uno de los más compartidos es el de Jessica Barranca, que en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok explica cómo preparar una mezcla casera con la que, según asegura, «no se quedan ni marcas ni huellas».

Los ingredientes de la mezcla

Para preparar este limpiacristales casero solo hace falta un pulverizador y cuatro productos muy fáciles de encontrar. Jessica Barranca recomienda llenar el pulverizador con agua destilada o agua hervida previamente y añadir dos cucharaditas de abrillantador de lavavajillas, dos cucharaditas de jabón lavaplatos y una cucharadita de vinagre.

Una vez añadidos todos los productos, hay que agitar bien el pulverizador hasta conseguir una mezcla homogénea. A partir de ahí, la mezcla está lista para usar en ventanas, espejos, mamparas o cualquier superficie de cristal de la casa.

Cómo aplicarla paso a paso

El modo de uso es muy sencillo. Basta con pulverizar la mezcla sobre el cristal y después limpiar con un trapo de microfibra, sin necesidad de aclarar. Según explica en su vídeo, el resultado es un cristal sin marcas ni huellas, algo que muchas personas no consiguen con los limpiacristales convencionales o con papel de cocina.

Además, Jessica Barranca añade un uso extra: si esta mezcla se aplica en los cristales del baño, como espejos o mamparas, asegura que dejarán de empañarse. Es un detalle que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores, ya que el vaho del espejo después de la ducha es otro de los grandes clásicos de la limpieza doméstica.

Por qué funciona cada ingrediente

Cada producto tiene su función. El agua destilada o hervida contiene menos cal y minerales que el agua del grifo, que son precisamente los responsables de muchas de las manchas blanquecinas que quedan al secarse. El jabón lavaplatos ayuda a eliminar la grasa de las huellas de los dedos, mientras que el vinagre contribuye a disolver los restos de cal y a dar brillo.

El ingrediente más curioso es el abrillantador de lavavajillas. Este producto está pensado para que el agua no forme gotas sobre la vajilla y se deslice formando una película fina, de modo que no quedan marcas al secar. Ese mismo efecto es el que ayuda a que el vapor no se condense en gotitas sobre el espejo del baño. Eso sí, conviene saber que este efecto antivaho es temporal: con las duchas y la limpieza habitual se va perdiendo, así que habrá que repetir la aplicación cada cierto tiempo.

Precauciones antes de usarla

Aunque se trata de productos de uso doméstico, conviene tomar algunas precauciones. La más importante es no mezclar nunca el vinagre con lejía ni con productos que la contengan, porque la combinación libera gases tóxicos. También es recomendable seguir las indicaciones de cada etiqueta, ventilar bien la estancia mientras se limpia y guardar el pulverizador etiquetado y fuera del alcance de los niños.

Otro consejo útil es probar la mezcla primero en una zona pequeña, sobre todo en cristales con tratamientos especiales, vinilos o superficies delicadas. Y, para un acabado perfecto, mejor limpiar los cristales cuando no les dé el sol directo, ya que el calor hace que la mezcla se seque demasiado rápido y deje marcas.

Al final, un truco tan sencillo como este puede ahorrarte comprar productos específicos y dejar tus cristales impecables con lo que ya tienes en casa. Un pulverizador, unas cucharaditas de cuatro productos y un buen trapo de microfibra son suficientes para decir adiós a esas huellas que tanto se resisten.