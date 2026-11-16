Graban a un supuesto dinosaurio volando en México y los paleontólogos expertos no dan crédito: animal prehistórico o portal interdimensional

Una insólita criatura ha sido captada por una cámara de seguridad en el cielo de Ciudad Juárez, una extraña figura voladora, cuya silueta recuerda a la de un pterodáctilo. Las imágenes, de apenas un segundo y medio de duración, muestran una silueta oscura con grandes alas que atraviesa el cielo nocturno de la localidad fronteriza de Chihuahua. La grabación ha despertado todo tipo de teorías sobre el origen del supuesto animal, desde la posibilidad de que sea una especie prehistórica hasta hipótesis sobre la existencia de portales interdimensionales.

El caso ha adquirido gran repercusión después de que el periodista e investigador mexicano Jaime Maussan compartiese el vídeo en su red social X. Según su explicación, la cámara de seguridad se habría movido accidentalmente después de que unos gatos la golpeasen, lo que permitió registrar el paso de la misteriosa figura en dirección a El Paso, Texas. Maussan ha planteado que podría tratarse de un pteranodón, un reptil volador prehistórico de gran tamaño. «¿Acaso la criatura recientemente grabada en el Valle de Juárez es evidencia de que ahí se encuentra un portal dimensional?», fue la pregunta que lanzó para alimentar todavía más la polémica.

La controversia aumentó con la difusión de una segunda grabación, supuestamente realizada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González. En ella aparece otra silueta voladora que algunos usuarios han relacionado con la primera. Sin embargo, por el momento no existe ninguna prueba que permita confirmar que ambos vídeos muestran al mismo animal ni que las imágenes correspondan a una criatura desconocida.

Protección Civil descarta la presencia de un animal prehistórico

Las teorías de Maussan han encontrado una respuesta muy diferente por parte de las autoridades municipales. Sergio Rodríguez, director de Protección Civil de Ciudad Juárez, ha puesto en duda la veracidad de las grabaciones y ha asegurado que carecen de fundamento científico. El responsable municipal ha calificado estas publicaciones como contenido de entretenimiento digital y ha recordado que un descubrimiento de semejantes características habría despertado el interés de instituciones científicas nacionales e internacionales.

Los pterosaurios, conocidos popularmente como pterodáctilos, fueron reptiles voladores que habitaron la Tierra durante la era mesozoica y desaparecieron hace aproximadamente 66 millones de años. No eran dinosaurios, aunque convivieron con ellos. Hasta ahora, ninguna investigación ha demostrado que estos animales hayan sobrevivido hasta nuestros días.

Por el momento, las imágenes de Ciudad Juárez siguen sin una identificación concluyente. La posibilidad de estar ante un animal prehistórico continúa siendo una especulación sin respaldo científico, mientras la hipótesis del portal interdimensional tampoco cuenta con pruebas que la sostengan.