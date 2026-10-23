Los expertos en plantas coinciden: se insta a poner un palito de madera en la maceta para ayudar a controlar el riesgo

La lengua de suegra es una de las plantas más habituales en los hogares, pero lo que muchos no saben es que el exceso de riego es su mayor enemigo. Para prevenir daños en las raíces, los jardineros recomiendan utilizar un método sencillo y eficaz: clavar un palito de madera en la tierra antes de volver a regarla. Este truco casero ayuda a comprobar si el sustrato está húmedo en las capas más profundas, un detalle fundamental para conservar la planta en buen estado durante mucho tiempo.

Esta planta almacena agua en sus hojas, por lo que tolera mejor la falta que el exceso de riego. Cuando la tierra permanece mojada durante demasiado tiempo, aumenta el riesgo de pudrición de las raíces, uno de los problemas más habituales de la lengua de suegra. Además del truco del palito de madera, la maceta debe tener agujeros de drenaje para facilitar la salida del agua sobrante después de cada riego.

El truco del palito de madera en la lengua de suegra

Ésta es una planta muy fácil de cuidar, perfecta para quienes se están iniciando en el mundo de la jardinería. Sus hojas son alargadas, puntiagudas y de color verde oscuro crecen verticalmente hasta alcanzar los 70-80 centímetros de altura en interiores.

Una de sus principales características es la capacidad para realizar el intercambio de gases, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno durante la noche. Esto la convierte en una opción muy popular en los hogares. Además, soporta condiciones de poca luz y ambientes secos, aunque crece mejor con luz indirecta. En el Feng Shui, también se le atribuyen beneficios relacionados con la armonía y la energía del hogar.

Para poner en práctica este truco, basta con introducir un palito de madera limpio hasta la mitad de la maceta, procurando que llegue a la zona de las raíces. Este paso es importante porque, aunque la superficie de la tierra parezca seca, el sustrato puede conservar humedad en el interior. Si al retirar el palito sale limpio y completamente seco, es el momento de regarla. En cambio, si aparece húmedo o con restos de tierra adheridos, lo más recomendable es esperar unos días.

Cuidados

Aunque la lengua de suegra es una planta resistente y fácil de mantener, conviene tener en cuenta algunos cuidados básicos para favorecer su crecimiento y conservarla en buen estado:

Prefiere los espacios con iluminación indirecta, aunque también puede adaptarse a lugares con poca luz.

Respecto al riego, es importante dejar que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar. Durante el verano, la lengua de suegra suele necesitar riego cada dos o tres semanas, mientras que en invierno normalmente basta con regarla cada cuatro o seis semanas.

La temperatura ideal para esta planta se sitúa entre los 18 y los 27 °C. Es recomendable protegerla de las corrientes de aire frío y evitar que permanezca en ambientes con temperaturas inferiores a los 10 °C.

Respecto al sustrato, lo mejor es utilizar una mezcla ligera y con buen drenaje. Además, la maceta debe tener agujeros en la base para permitir que salga el agua sobrante.

En cuanto al abono, basta con aplicar fertilizante diluido una vez al mes durante la primavera y el verano.

La poda tampoco requiere grandes esfuerzos: es suficiente con retirar las hojas secas o dañadas.

Aunque no suele sufrir problemas graves de plagas, ocasionalmente puede verse afectada por cochinillas o ácaros.

Por último, la lengua de suegra no necesita demasiado espacio para crecer, por lo que es preferible elegir una maceta proporcionada al tamaño de sus raíces. Utilizar un recipiente excesivamente grande puede hacer que el sustrato tarde más en secarse y aumentar el riesgo de exceso de humedad.

Cómo solucionar estos problemas

Uno de los problemas más habituales de la lengua de suegra son las hojas amarillas, que suelen indicar un exceso de riego. Cuando ocurre esto, conviene dejar de regar y comprobar el estado de las raíces. Si la base de la planta está blanda y las raíces presentan signos de pudrición, hay que retirar las partes dañadas, dejar que las heridas se sequen y trasplantarla a un sustrato seco con buen drenaje.

Si la base de las hojas adquiere un tono marrón o se vuelve blanda, también puede deberse a la acumulación de humedad o a una maceta sin un drenaje adecuado. En estos casos, es recomendable cortar las partes afectadas y conservar las hojas sanas para intentar reproducir la planta mediante esquejes.

Por otro lado, si las hojas se doblan o empiezan a caerse, puede que la planta no esté recibiendo suficiente luz o que se encuentre en una maceta demasiado grande. Para solucionarlo, conviene trasladarla a un lugar con más iluminación indirecta y, si el recipiente es muy grande, cambiarlo por otro más pequeño.

En definitiva, la lengua de suegra es una de las mejores opciones para decorar el hogar sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a su cuidado.