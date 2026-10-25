Dos expertas en limpieza coinciden: «Para eliminar la grasa de los tuppers ponemos un papel de cocina con vinagre y lavavajillas y agitamos»

Los tuppers de plástico son uno de los recipientes más utilizados en la cocina. Sirven para guardar las sobras, llevarse la comida al trabajo y conservar alimentos en el frigorífico, entre otras muchas cosas. Sin embargo, tienen un inconveniente que todos conocemos muy bien: por mucho que los lavemos, siguen teniendo una película de grasa que parece imposible de eliminar. En ocasiones, el recipiente parece limpio a simple vista, pero al pasar los dedos por su superficie podemos notar una textura resbaladiza. Otras veces, el plástico presenta un aspecto aceitoso incluso después de haberlo lavado varias veces con agua caliente y jabón.

Ante esta situación, existen algunos remedios caseros para recuperar el aspecto original de los tuppers de manera rápida y sencilla, sin tener que frotar durante varios minutos. Una de las soluciones más populares en redes sociales combina tres elementos que todos tenemos en casa: papel de cocina, vinagre y lavavajillas. Avalada por dos expertas en limpieza del hogar, la propuesta consiste en introducir un trozo de papel de cocina en el recipiente, añadir un poco de agua, vinagre y unas gotas de detergente para lavar los platos, cerrar la tapa y agitar durante unos segundos. Esto ayudar a desprender los restos de grasa que quedan adheridos a las paredes del tupper y facilitar su limpieza.

El truco del vinagre y lavavajillas para limpiar los tuppers

Todos los que hemos utilizado un tupper de plástico alguna vez sabemos lo difícil que es eliminar la grasa, sobre todo después de guardar una comida aceitosa. El recipiente puede seguir teniendo una película resbaladiza incluso después de lavarlo, y la explicación es muy simple: los aceites y las grasas no se mezclan fácilmente con el agua, por lo que lavar el recipiente sin utilizar un producto limpiador adecuado no es suficiente para eliminarlos por completo.

Además, algunos tuppers de plástico presentan pequeñas irregularidades superficiales que hacen que los restos de alimentos se queden adheridos. Asimismo, con el tiempo, los arañazos provocados por los cubiertos o los estropajos también pueden dificultar la limpieza. Por otro lado, algunos alimentos contienen pigmentos y compuestos grasos capaces de dejar manchas persistentes; las salsas de tomate, el curry y algunas preparaciones con pimentón, por ejemplo, pueden teñir el plástico y hacer que el recipiente parezca sucio.

En este contexto, es esencial diferenciar entre una mancha de color y una película de grasa. La primera puede permanecer en el plástico después de haberlo limpiado, mientras que la segunda indica que todavía puede haber residuos que conviene limpiar. Por eso, insistir únicamente con agua no siempre es la mejor solución.

Aquí entra en juego el truco del papel de cocina, el vinagre y el lavavajillas. La idea consiste en aprovechar la acción del lavavajillas y el movimiento del papel de cocina dentro del recipiente para que los restos grasos se desprendan de las paredes. Los pasos a seguir son:

Antes de empezar, hay que vaciar completamente el recipiente y eliminar los restos de comida con una espátula o un estropajo suave. A continuación, se coloca una hoja dentro del tupper. No es necesario llenar el recipiente de papel: basta con un trozo que pueda moverse al agitarlo. Se añade una pequeña cantidad de agua, suficiente para que el líquido pueda desplazarse por el interior sin llenar completamente el recipiente. El lavavajillas es el ingrediente principal para eliminar la grasa. No hace falta utilizar una cantidad excesiva, ya que después es necesario aclarar bien el recipiente. Se puede incorporar una pequeña cantidad como complemento, aunque no es imprescindible para retirar la grasa. El vinagre no sustituye al detergente. Con la tapa bien colocada, se agita durante unos segundos para que el agua jabonosa entre en contacto con las paredes y el papel se mueva por el interior. Finalmente, se retira el contenido, se desecha el papel y se aclara el tupper con abundante agua para eliminar los restos de detergente y los residuos desprendidos.

Una de las ventajas de esta técnica es que permite limpiar el interior del recipiente de manera rápida y sencilla. Sin embargo, el resultado dependerá del tipo de plástico, de la cantidad de grasa acumulada y de cuánto tiempo hayan permanecido los alimentos en el interior del recipiente.

El lavavajillas contiene tensioactivos, sustancias que facilitan la eliminación de la suciedad grasa. Estas moléculas interactúan tanto con el agua como con las sustancias grasas, ayudando a desprenderlas de la superficie. Por su parte, el papel de cocina, al desplazarse por el interior cuando se agita el tupper, ayuda a desprender los restos adheridos.

Finalmente, el vinagre contiene ácido acético diluido en agua. Puede ayudar a eliminar determinados depósitos minerales y algunos residuos asociados a los malos olores, pero no es el ingrediente principal para disolver la grasa alimentaria.

En un recipiente con una capa fina de grasa, la combinación de agua jabonosa y movimiento puede ser suficiente. Si hay restos secos, comida pegada o suciedad acumulada en las esquinas, probablemente será necesario utilizar una esponja suave.