Se buscan personas mayores de 18 años con carnet de conducir para vivir gratis en Hawái: incluye alojamiento y comida gratis a cambio de trabajar 20 horas semanales

Pasar una temporada en Hawái puede salir bastante caro, sobre todo si al alojamiento se le suman las comidas y los desplazamientos. Por eso llama la atención la propuesta que ha publicado una familia a través de Worldpackers: busca a una persona que pueda echar una mano unas horas a la semana con la rutina de casa y, sobre todo, con los horarios escolares de dos de los hijos que tienen.

El anfitrión es un padre soltero con cuatro hijos, aunque actualmente tres viven con él: una chica de 17 años y dos chicos de 14 y 11. La persona que participe deberá tener carnet de conducir y estar dispuesta a integrarse en el día a día familiar. A cambio, lo que se ofrece es una habitación privada, las comidas incluidas y acceso a distintas actividades. La colaboración es de 20 horas semanales y quedan tres días libres.

Se buscan personas mayores de 18 años con carnet de conducir para vivir gratis en Hawái

Buena parte de la ayuda se concentra en la rutina del hijo pequeño. El padre empieza a trabajar muy temprano y algunas veces también durante la noche, así que necesita a alguien que pueda estar pendiente de los chicos en determinados momentos del día, especialmente antes de que vayan a clase y cuando regresan.

Por la mañana habrá que despertar al niño de 11 años alrededor de las siete y acompañarlo mientras se prepara. A las 7:45 toca llevarlo hasta la parada del autobús escolar, que está situada a unos 3,2 kilómetros de la casa. Más tarde, cuando termina la jornada, también habrá que recogerlo junto con su hermano de 14 años. Además de esos desplazamientos, la familia pide ayuda con algunas tareas sencillas de la casa, como hacer las camas o mantener cierto orden. También forma parte del intercambio pasar tiempo con los chicos, jugar con ellos y estar disponible cuando el padre se encuentra trabajando. No se plantea como un empleo doméstico, sino como una colaboración limitada a unas horas concretas cada semana ya que además el anuncio habla de tres días libres.

Alojamiento, comida y tres días libres cada semana

El intercambio incluye una habitación privada dentro de la vivienda y las tres comidas del día. Los voluntarios también pueden utilizar la cocina y prepararse lo que quieran con los alimentos que haya disponibles en la casa. A esto se suman otros servicios incluidos durante la estancia. La vivienda dispone de lavandería, bicicletas y tablas de surf que pueden utilizarse sin tener que pagarlas aparte. También se ofrecen clases de surf, algo especialmente interesante porque la casa está situada junto al océano y cerca de varias playas.

El anfitrión se ocupa además de recoger al voluntario cuando llega y la vivienda cuenta con conexión rápida a internet. Hay incluso una zona de trabajo para quienes necesiten conectarse unas horas y quieran compatibilizar la estancia con alguna actividad a distancia. Como la colaboración se concentra en 20 horas semanales, quedan tres días completamente libres para que las personas alojadas puedan organizarse por cuenta propia.

Los requisitos para solicitar esta estancia

La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 50 años. No se exige un nivel alto de inglés, aunque sí conocimientos básicos suficientes para comunicarse con la familia y desenvolverse durante la estancia. También es necesario contar con visado o ciudadanía de Estados Unidos, una condición importante para poder participar en este tipo de intercambio dentro del país.

La convocatoria admite personas que viajen solas, en pareja o formando un dúo de voluntarios. El carnet de conducir resulta además importante porque buena parte de la ayuda está vinculada a los desplazamientos de los menores. No se trata únicamente de colaborar dentro de casa, sino de asumir parte de una rutina que exige puntualidad y responsabilidad. El anfitrión también pide que quienes se alojen en la vivienda mantengan la limpieza, respeten las normas de convivencia y tengan un trato amable con la familia. La idea es que la persona se integre en el día a día de la casa sin perder su propio espacio durante la estancia.

Qué gastos tendrá que pagar el voluntario

Aunque el alojamiento, las comidas y varias actividades están incluidos, no todos los gastos corren por cuenta del anfitrión. Los billetes de avión hasta Hawái deben pagarlos los propios voluntarios, al igual que el seguro de viaje, el transporte interno que necesiten fuera de la ayuda ofrecida por la familia y cualquier coste que esté relacionado con el visado.

La propuesta está publicada en la página web de Worldpackers y plantea un intercambio concreto: unas horas de ayuda semanal, principalmente con la rutina de los menores y algunas tareas de casa, a cambio de alojamiento y manutención. Quien quiera solicitarla deberá tener en cuenta tanto las condiciones migratorias como los gastos del viaje antes de organizar una estancia de este tipo en Hawái.