Andrés, un cocinero malagueño viviendo en Noruega: «En el metro está mal visto que tú te sientes al lado de una persona si hay más asientos libres»

Noruega es uno de los países más desarrollados del mundo y aparece de forma habitual entre los primeros puestos del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Situada en la parte occidental de la península escandinava, destaca por sus impresionantes fiordos, valles de origen glaciar que se extienden desde la costa hacia el interior. El país cuenta además con importantes recursos naturales, entre ellos petróleo, gas, minerales, energía hidroeléctrica, pesca y recursos forestales. Oslo, su capital, acoge cada año la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 1 de enero de 2026 residían en Noruega 9.579 ciudadanos españoles.

Noruega ha experimentado una importante transformación demográfica en apenas dos décadas. A principios de 2026, casi 987.000 personas nacidas en el extranjero residían en Noruega, alrededor del 17,5% de la población. A esta cifra se suman unas 238.500 personas nacidas en Noruega cuyos padres son inmigrantes. En conjunto, la población con origen inmigrante supera ya el 20% del total del país, reflejando el profundo cambio demográfico experimentado en los últimos años, ya que en el año 2000 sólo el 6,5% de la población era extranjera.

La experiencia de un malagueño viviendo en Noruega

En este contexto, Andrés, un cocinero español que vive en el país nórdico, ha compartido en su perfil de TikTok (@andresgonzaleez) su experiencia, haciendo especial hincapié en las principales diferencias respecto a España: el clima y la manera de relacionarse.

En uno de sus vídeos, el joven explica que es malagueño y que durante años estuvo acostumbrado a unas condiciones meteorológicas muy diferentes. «Yo soy un chaval que vengo de Málaga, que estoy acostumbrado todos los días a tener 27 o 28 grados y el invierno es un invierno supercaluroso», comienza explicando. «Aquí en Noruega todos los días hace o viento o está nublado», asegura mientras enseña un día completamente gris. Cuando sale el sol, algo que rara vez ocurre, «los noruegos parecen caracoles».

El segundo aspecto que destaca está relacionado con la forma de relacionarse. Andrés explica que, cuando vivía en Málaga, estaba acostumbrado a encontrarse con conocidos por el barrio y hablar con los vecinos. En Noruega, sin embargo, «la gente es muy poco sociable». Ahora bien, esto no quiere decir que sean personas maleducadas, sino simplemente que les gusta tener su espacio personal. «Con esto no quiero decir que los noruegos no les saludes y no te devuelvan el saludo», aclara.

Para explicar mejor esta diferencia cultural, el malagueño recurre a una situación cotidiana que le sorprende especialmente desde su llegada al país. «Por ejemplo, en el metro está mal visto que tú te sientes al lado de una persona si hay más asientos libres», explica. El objetivo no es evitar el contacto con los demás ni mostrar rechazo hacia quien intenta entablar conversación; se trata, más bien, de una forma diferente de entender la intimidad y la distancia interpersonal. «Son personas que les gusta mucho su espacio personal», resume.

Sueldos

«En tres meses en Noruega he ahorrado 9.000 €, 10.000 €. Creéroslo, porque es verdad. Y además, si venís con vuestra pareja y los dos trabajáis aquí en Noruega, os puedo decir que fácilmente en los tres meses de verano podéis ganar y llevaros para España 15.000, 16.000 € de ahorro. Es que se vive muy bien, se trabaja muy bien y se cobra muy bien», cuenta Andrés.

En 2026, el salario bruto medio mensual ronda los 59.000 NOK, unos 5.200 euros al cambio, mientras que el sueldo neto medio se sitúa aproximadamente en 40.000 NOK, alrededor de 3.500 euros al mes. La tasa de desempleo ronda el 2,3%. Cabe señalar que que Noruega no tiene un salario mínimo nacional establecido por ley, sino que las cuantías mínimas se fijan por sectores mediante convenios colectivos, conocidos como tariffavtaler.

Según datos de Statistics Norway (SSB), en el sector del petróleo y el gas, los perfiles técnicos pueden ganar entre 70.000 y 110.000 NOK brutos al mes, aproximadamente entre 6.100 y 9.600 euros. Mientras, en tecnología y trabajos relacionados con IT, los salarios suelen oscilar entre 55.000 y 85.000 NOK mensuales, unos 4.800-7.400 euros.

En el ámbito sanitario, el sueldo es de entre 65.000 y 100.000 NOK brutos mensuales, aproximadamente 5.700-8.700 euros, mientras que en enfermería los salarios pueden rondar entre 42.000 y 58.000 NOK, unos 3.700-5.000 euros. Los maestros pueden percibir entre 45.000 y 62.000 NOK mensuales, alrededor de 3.900-5.400 euros, y normalmente se exige un nivel B2 de noruego.

En logística y transporte, los sueldos se sitúan entre 35.000 y 50.000 NOK mensuales, unos 3.000-4.300 euros. En hostelería y restauración, el rango puede situarse entre 28.000 y 38.000 NOK, alrededor de 2.400-3.300 euros, y en algunos puestos puede ser suficiente contar con un buen nivel de inglés. A estas cantidades hay que sumar las horas extraordinarias. En sectores como la construcción, la pesca o el petróleo, las horas extra, los turnos nocturnos y el trabajo durante días festivos pueden estar remunerados con complementos que pueden duplicar el sueldo habitual.