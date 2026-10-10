Rebeca Nuez, la violinista con una nueva forma de acercar la música clásica al público del siglo XXI

La música clásica se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia reciente: mantener vivo un patrimonio cultural centenario y, al mismo tiempo, conectar con una sociedad que consume cultura de formas cada vez más diversas. En este contexto, la violinista española Rebeca Nuez representa una nueva generación de artistas que entienden la tradición como un punto de partida para construir nuevas formas de diálogo con el público.

Instalada en Londres, donde desarrolla su carrera artística e investigadora, Nuez ha logrado combinar la actividad concertística con proyectos de divulgación y formatos innovadores dirigidos a acercar la música clásica a audiencias que tradicionalmente permanecían alejadas de este género. «La música clásica sigue teniendo una enorme capacidad para emocionar y conectar con las personas. Nuestro reto como intérpretes es encontrar nuevas formas de compartirla y hacerla accesible sin perder el rigor artístico que la define», explica la violinista.

Interpretación e investigación

A diferencia de generaciones anteriores, y tras la aparición de las redes sociales, el talento joven tiene hoy la posibilidad de desarrollar carreras multidisciplinares que combinan la actividad artística con la investigación y divulgación cultural. Es el caso de Rebeca Nuez, que actualmente compagina su actividad como intérprete con un doctorado en interpretación musical en Reino Unido, donde investiga nuevas aproximaciones a la creación y la práctica artística contemporánea.

Su trayectoria ha sido reconocida por instituciones internacionales de referencia y la ha llevado a participar en proyectos de relevancia dentro del panorama musical europeo, consolidando una carrera marcada por la búsqueda constante de nuevas perspectivas sobre el papel de la música en la sociedad actual. «La investigación me permite profundizar en preguntas que surgen de la propia práctica artística. Para mí, interpretar y reflexionar sobre la interpretación forman parte del mismo proceso creativo», señala.

Música clásica, nuevas audiencias

Uno de los aspectos que más interés despierta en la trayectoria de Nuez es su apuesta por la divulgación cultural y los formatos digitales. A través de diferentes iniciativas audiovisuales, la violinista ha contribuido a acercar la música clásica a públicos más amplios y diversos, demostrando que este repertorio sigue despertando interés cuando se presenta desde la cercanía y la autenticidad.

Para la intérprete, el debate sobre el futuro de la música clásica no pasa por transformar su esencia, sino por ampliar los espacios de encuentro entre artistas y espectadores. «Las nuevas generaciones no están alejadas de la cultura. Lo que ocurre es que se relacionan con ella de otra manera. Creo que tenemos una gran oportunidad para construir puentes y demostrar que la música clásica sigue siendo una herramienta extraordinaria para entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea», afirma.

Música e investigadora

Nacida en Gran Canaria y afincada en Londres, Rebeca Nuez está considerada una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional de su generación. Formada en el Royal College of Music de Londres, la Guidhall School of Music and Drama, y en los conservatorios de Maastricht y Rotterdam, ha desarrollado una carrera que combina interpretación, investigación y divulgación musical.

Ha sido reconocida por BBC Music Magazine y Classic FM como una de las jóvenes artistas emergentes más prometedoras del panorama clásico internacional. En 2025 se convirtió en la primera española invitada a participar en Classic FM’s Rising Stars with Julian Lloyd Webber y en 2024 recibió el premio a Mejor Labor en Música Clásica’ en los Premios Canarios de la Música por su trayectoria artística y su contribución a la difusión de este género.

Actualmente compagina su actividad concertística con la finalización de un doctorado en interpretación musical y diversos proyectos destinados a acercar la música clásica a nuevas generaciones de espectadores y oyentes.