Vuelve la Fiesta del Cine: desde este lunes hasta el jueves las entradas sólo costarán 3,5 euros en 330 salas

Vuelve la Fiesta del Cine con una nueva edición desde este lunes 19 hasta el próximo 22 de octubre. En este periodo de cuatro días se podrán comprar entradas por únicamente 3,50 euros en más de 330 cines de toda España. Las entradas están a la venta desde el pasado 14 de octubre, tanto por Internet, a través de las propias webs de los cines y las webs tradicionales de venta de entradas, como en las taquillas de los cines.

Como siempre, el evento está organizado por la FECE (Federación de Cines de España), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos) y el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), con el objetivo de concentrar en las salas a la mayor cantidad de espectadores posibles y servir de paso, como reclamo, para despertar el interés de un público.

🍿¡La #FiestaDelCine vuelve del 19 al 22 de octubre! 📽️ ¡Apunta bien las fechas! https://t.co/6UDkRiJ7mi — Fiesta del Cine (@FiestaDelCine) September 22, 2026

Aunque no todas las entradas estarán rebajadas. Las butacas VIP, las proyecciones en 3D y las salas iSENSE, IMAX, D-BOX, Screen X y XL pueden conllevar un recargo adicional, dependiendo de las condiciones de cada empresa. Además, la Fiesta del Cine no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos. No será necesario acreditarse en la web de la Fiesta del Cine ni presentar acreditación en las salas.

Películas Fiesta del Cine

En cuanto a las películas de las que podrán disfrutar los participantes en el evento, estas incluyen todas las que están en cartelera de los cines adheridos. Películas como «La bola negra», «La invitación», «Naza» «Resident Evil», «Whalefall», «Digger», «El precio de la red», entre otras.

La primera edición del año

La Fiesta del Cine prepara esta semana su segunda edición del año, pero en junio tuvo lugar la primera. Desde el 8 al 11 de junio se celebró el evento por primera vez este año. Entre las películas que más expectación tuvieron fueron «El diablo viste de Prada 2», «Mortal Kombat 2», «Animal Farm», «Masters of the Universe», «Power Ballad» o «The Mandalorian and Grogu».