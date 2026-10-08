Sylvester Stallone quiere darle una segunda oportunidad a una de sus peores películas, reeditándola y estrenándola nuevamente

En 1976 se estrenó la película Rocky que supuso para la carrera en el mundo del cine del actor Sylvester Stone su primer gran éxito. Esta mítica cinta estaba protagonizada por un aspirante a boxeador que busca una oportunidad. La película ganó tres premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película y obtuvo 10 nominaciones y tras ella debido a su éxito en las taquilla de los cines se estrenaron nada menos que cuatro secuelas, Rocky Balboa (2006) y Creed: La leyenda de Rocky (2015) y Creed II (2018). Si se les pregunta a los fans de este personaje que interpretó Sylvester Stone cuál es la peor de todas ellas, seguro que la mayoría se decantan por Rocky V que se estrenó en 1990. No es sorprendente, porque aparte de una pelea callejera, no vemos a Rocky en acción como boxeador.

La película Rocky V no gustó ni a la crítica ni a sus seguidores porque en ella se ve la caída en desgracia del protagonista y no hay la clásica escena en la que Rocky se pelea en el ring, sino que se incluye un riña callejera a puño limpio contra su discípulo traidor Tommy Gunn. Rocky se arruina económicamente por una mala decisión financiera y tiene que regresar a su viejo barrio de Filadelfia. En cuanto al villano de esta secuela era Tommy Gunn y se le vio como un personaje plano y sin interés y la aparición de Sage Stallone, el hijo de Sylvester, fue también muy criticada por sus problemas a la hora de interpretar su personaje.

La decisión de Sylvester Stallone

Tras este fracaso de Rocky V, durante 16 años Sylvester Stallone decidió negarse a la posibilidad de una nueva película para la saga. Pero en 2006 se estrenó Rocky Balboa en la que el exboxeador es ya un hombre anciano que es el dueño de un pequeño restaurante. Su tranquilidad se acaba cuando es desafiado a una pelea de exhibición por el joven boxeador impetuoso Mason Dixon. En el reparto de esta cinta estaban también los actores Milo Ventimiglia, Burt Young y Antonio Tarver.

Aunque está claro que Stallone no quedó satisfecho con Rocky V y sabe que es la más floja de la saga, el actor comentó recientemente que le había pedido a Amazon que intentase volver hacer un nuevo montaje la película porque para él se había convertido en «una espina clavada en mi costado». Según ha comentado el actor en 92NY: «Me molesta muchísimo porque sé que me relajé demasiado. Debería haber tenido más cuidado de no intentar parecer guay con el público». «No creo haber puesto todo mi corazón y mi alma en ella», concluyó Stallone.

En Rocky V, después de que el boxeador ha ganado a Ivan Drago, se ve obligado a dejar el boxeo debido a una lesión peligrosa. Además debido a los malos consejos financieros de su cuñado Paulie acaba arruinado y tiene que regresar a su antiguo barrio en Filadelfia. Rocky Balboa tendrá que hacerse cargo del gimnasio de Mickey y comenzar a entrenar al joven boxeador Tommy Gunn. Cuando este empieza a destacar, decide revolverse en contra del que ha sido su maestro y los dos se enfrentar en una pelea callejera.

Según para el actor Sylvester Stallone tiene claro que no tenía que haber dejado en esta película su papel de director. De hecho en 2006 el actor volvió a asumirlo en Rocky Balboa y no dejó que fuese John G. Avildsen y el resultado fue totalmente diferente ya que la recaudación fue mayor que la de Rocky V y los comentarios de la crítica fueron mejores.

La carrera del actor además de la saga de Rocky

Además de con esta saga, el actor triunfó en los años ochenta con la de Rambo que estaba compuesta por Acorralado (1982), Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), John Rambo / Rambo (2008) y Rambo: Last Blood (2019). Esta saga se centra en el trauma psicológico que sufren los veteranos de guerra y cómo tienen que sobrevivir en los conflictos y después de que terminen.

En la segunda década del 2000 también Stallone triunfó con la saga de Los mercenarios cuya primera película se estrenó en 2010) y estaba escrita, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone que interpretaba el papel de Barney Ross. Además, esta cinta tuvo tres secuelas: Los mercenarios 2 (2012), Los mercenarios 3 (2014) y Los mercenarios 4 (2023).

Otras de las películas con las que ha triunfado el actor son Evasión o victoria (1981), Máximo riesgo (1993), Demolition Man (1993), El especialista (1994), Asesinos (1995), Juez Dredd (1995), Daylight (1996), Cop Land (1997), Plan de escape (2013) o Armor (2024), entre otras. Las últimas apariciones de Sylvester Stallone en una ficción han sido en la serie Tulsa King que se comenzó a emitir en 2022 en la que interpretaba al capo de la mafia Dwight ‘El General’ Manfredi que se puede ver en la plataforma de streaming SkyShowtime y va ya por la cuarta temporada.