Sylvester Stallone, director de cine, sobre la fama: «Construí un castillo con piedras de arrepentimiento»

Hoy, Hollywood está repleto de una generación de nepo babies, actores y actrices que son hijos de miembros destacados de la industria del cine y del mundo de la televisión. Pero antes, en la meca del celuloide, lo más habitual era ver cómo figuras de orígenes realmente humildes terminaban alzándose como grandes estrellas. Marilyn Monroe pasó su infancia entre orfanatos y hogares de acogida, Sarah Jessica Parker llegó a vivir sin electricidad y agua cuando era una niña e incluso Daniel Craig confesó haber llegado a dormir en bancos de un parque público de Hyde Park, antes de poder iniciar su carrera interpretativa. Sin embargo, si existe alguien que pueda abanderar el papel de actor resiliente, ese es Sylvester Stallone.

Su madre tuvo complicaciones en el parto y Stallone vino al mundo con una parálisis accidental en el nervio facial. Aquello le provocó la caída del párpado izquierdo y una alteración en el habla que, ya de niño, le supuso numerosas burlas y, posteriormente, multitud de rechazos en infinidad de castings. Años después, vivió al límite de la indigencia, fue desahuciado, durmió en una terminal de autobuses y en los 70 llegó a participar en una película erótica de bajo presupuesto por 200 dólares. No obstante, cuando escribió el guion de Rocky, aceptó la única oportunidad que la vida le había otorgado, presionando al estudio para ser el protagonista y, de facto, convertirse en una leyenda del séptimo arte norteamericano.

Ahora y a pesar de su capacidad para triunfar cuando todo le era adverso, en una reciente entrevista, el tres veces nominado al Oscar se ha sincerado sobre los errores de su carrera y de los millones de arrepentimientos que acumula, hablando abiertamente desde la vulnerabilidad y sus actuales prioridades en la vida.

El Stallone más reflexivo: «Construí un castillo con miles de piedras hechas de arrepentimientos»

Con motivo de la presentación de su libro ‘The Steps’ (‘Escalones’), las primeras memorias oficiales de Stallone, el actor concedió una entrevista a The New York Times hace algunos días, donde se le preguntó por la complicada relación con su madre, fallecida en 2020.

Jackie Stallone ignoró la invitación de su hijo en los Oscar de 1977, la edición en la que Rocky terminaría saliendo victoriosa, llegando años después a tener una conversación seria sobre los remordimientos, después de que ella se pasease por los platós de televisión y de radio para lucrarse a través de la fama de la estrella:

«¿Por qué irías y te humillarías? ¿Por qué me humillas a mí, a mis hijos? ¡Detente! Te pagaré lo que sea para hacer lo que quieras: los mejores restaurantes, cualquier cosa. Solo vive tu vida e intenta estar orgullosa. Ella dice: ‘¿Por qué no estás orgulloso de mí?’, nunca lo olvidaré. Le pregunté: ‘¿Alguna vez has hecho algo malo? ¿Tienes algún remordimiento?’Ella responde: ‘No, ¿por qué? Guau. Yo vivo de arrepentimientos. Puedo hacer un castillo de arrepentimientos».

Varias preguntas después, Stallone recuperó esa última metáfora, añadiendo las palabras «miles de piedras» para asegurar que ahora está intentando compensar esas equivocaciones y no sabe si hay demasiado tiempo para ello. Pues de alguna forma, el intérprete siente que puede «ver la luz al final del túnel».

Su próximo proyecto, un spin-off de la serie ‘Tulsa King’

Tras escribir el guion de la última cinta de acción de Jason Statham, A Working Man, Stallone participará en Frisco King, el spin-off de la aplaudida serie Tulsa King, creadas ambas por Taylor Sheridan.

En enero de 2027, Anthony Ippolito lo interpretará para contar su historia de superación en Hollywood, con la nueva película de Peter Farrelly, Yo soy Rocky.