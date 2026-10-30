Podemos ficha a Patxi Freytez, reconocido actor de ‘El Comisario’, para encabezar su lista al Senado por Madrid

La política suma a su reparto a un reconocido rostro de la televisión: Podemos ha fichado a Patxi Freytez, popularmente recordado por formar parte del elenco de El Comisario, para encabezar la lista de la formación al Senado por la circunscripción de Madrid. El actor navarro encarnó durante casi una década al subinspector Mikel Miralles en la mítica serie de Telecinco, y ahora su designación lo sitúa al frente de la papeleta de los morados a la Cámara Alta.

Podemos busca con este fichaje apoyarse en un perfil con arraigo popular, para revitalizar su presencia electoral en la Comunidad de Madrid. Freytez, nacido en Pamplona en 1967, cuenta con un extenso bagaje en teatro clásico y contemporáneo, además de sus apariciones cinematográficas en conocidas películas (como su participación en Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar) y series recientes como La caza o El padre de Caín. Sin embargo, su entrada en la arena política le enfrenta ahora a un escenario muy distinto al de los platós y los set de rodaje: el de las urnas el 29-N.

El camino hacia el Senado plantea uno de los desafíos más complejos del sistema electoral español, especialmente para las fuerzas minoritarias o en proceso de reorganización como Podemos. En las elecciones generales, el Senado no funciona con listas cerradas proporcionales ni mediante la Ley D’Hont, como ocurre en el Congreso de los Diputados, sino a través de un sistema mayoritario corregido de listas abiertas:

Reparto de escaños: A la circunscripción provincial de Madrid le corresponden cuatro senadores de elección directa en las urnas.

le corresponden cuatro senadores de elección directa en las urnas. El voto del elector: Cada ciudadano dispone de un máximo de tres cruces para marcar a título individual a los candidatos que prefiera, con independencia del partido político al que pertenezcan.

que prefiera, con independencia del partido político al que pertenezcan. La victoria: La formación más votada en la provincia suele acaparar tres de los cuatro escaños en liza (la tradicional regla del 3-1), mientras que la segunda fuerza más votada se adjudica el senador restante.

Para que Patxi Freytez consiga acta parlamentaria, la candidatura de Podemos necesitaría romper esa inercia bipartidista habitual (repartida habitualmente entre el Partido Popular y el PSOE), y situarse al menos como la segunda lista con mayor número de apoyos individuales en la comunidad o lograr una masa crítica de voto cruzado personal que lo catapulte entre los cuatro nombres con más cruces de toda la circunscripción madrileña. Se trata de una meta exigente que exige una notable capacidad de movilización y visibilidad.

Hablar de la popularidad de Patxi Freytez es remitirse de manera inevitable a El Comisario, la producción de BocaBoca y Estudios Picasso, que revolucionó el género policíaco en España a las puertas del nuevo milenio. Estrenada en Telecinco en enero de 1999, la ficción permaneció en emisión durante una década ininterrumpida, hasta su desenlace en enero de 2009, y sumó 12 temporadas y cerca de 200 episodios emitidos en horario de máxima audiencia.

La serie se convirtió en un auténtico bastión de audiencias: El Comisario registró una media histórica en torno al 24,2% de cuota de pantalla y unos 4 millones de espectadores por episodio, con unos picos que rebasaron los 5 millones de seguidores frente a la pantalla.

Inspirada en el modelo de procedimentales como la estadounidense Policías de Nueva York, la serie encabezada por Tito Valverde destacó por dotar a las tramas criminales de una cotidianidad castiza creíble, con la que se adentraba tanto en las investigaciones de la comisaría ficticia de San Fernando como en las complejidades psicológicas y familiares de sus miembros.

Dentro de este ecosistema, Patxi Freytez se incorporó en la segunda temporada para dar vida al inspector Mikel Miralles. Su personaje se mantuvo fijo hasta el cierre definitivo de la serie, y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del elenco.

Además, El Comisario funcionó como una cantera y escaparate sin parangón para jóvenes talentos. Mientras consagraba a figuras veteranas como Tito Valverde (en la piel del inolvidable comisario Gerardo Castilla), Juanjo Artero (Charlie) o Marcial Álvarez (Pope), impulsó decisivamente la carrera de nombres como Elena Irureta, Joaquín Climent, Paula Echevarría, Tristán Ulloa, Silvia Abascal, Nathalie Poza, Francesc Orella o Fernando Andina. Casi dos décadas después de patrullar San Fernando en la ficción, Freytez cambia el guion policial por el de la tribuna pública para buscar un escaño en la Cámara Alta.