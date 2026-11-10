Karra Elejalde, actor: «No puede ser que una película de 1.500 millones de dólares cueste lo mismo en taquilla que una de un millón»

El pasado 30 de octubre se estrenó en Netflix el thriller Colisión del director Daniel Sánchez Arévalo y en poco más de una semana se ha posicionado en la primera posición del Top 10 de Netflix en 64 países. ¿Cuál puede ser el secreto de su éxito? Por un lado puede ser que haya funcionado su original trama ya que cuenta la historia de un robo a un banco en el Madrid de 2013 que se estropea para sus autores cuando sufren un accidente de tráfico durante la huida. La segunda por el reparto que tiene este thriller ya que comparten cartel actores tan conocidos como Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

El thriller Colisión es una de esas películas en las que nada es lo que parece y en las que el director de AzulOscuroCasiNegro, Primos o Rondallas nos vuelve a sorprender con numerosos giros que convierten este thriller en un juego en el que para sobrevivir sus protagonistas tienen que recurrir a diversos engaños y traiciones. Colisión es una película de Bambú Producciones, que es la responsable de cintas como Fariña, El caso Asunta y Gran Hotel, y ha contado como productor con Ramón Campos que ejerce como productor ejecutivo y también firma el guion junto a Daniel Sánchez Arévalo, el director.

Las palabras de Karra Elejalde

El actor Karra Elejalde es uno de los protagonistas de esta original película e interpreta el papel de Pedro, un policía retirado que decide unirse al grupo de atracadores. En una entrevista en Fotogramas el actor vasco ha revindicado la protección del cine español con una idea un tanto original: «Cuando vas a un bar a comer un pincho, el pincho de tortilla vale 2 euros. El de caviar no puede costar 2 euros y el de langosta no puede costar 2 euros. Entonces yo, como defensa de nuestro cine, lo que haría es: esta película americana, ¿qué ha costado? 1500 millones de dólares. Pues la entrada de esta película vale 62 euros. Tampoco cuesta lo mismo ir a los Rolling que ir a ver a Estopa, con todo mi cariño a José y David, que son amigos míos… «.

El actor explica cómo podría beneficiar esto al cine español: «Es decir, no puede ser que una película que haya costado 1500 millones de dólares cueste lo mismo en taquilla, que una película que han rodado en Valencia con 1 millón de dólares y que la estás poniendo al mismo precio». «No. Seamos proporcionales en el precio y verás tú cómo la familia, cuando va con los niños y las palomitas dice: «Hostia, la de Brad Pitt, cuesta 68 euros». ¿Y esta española, que vale 2 euros?». Verás cómo decían: «Pues mira, vamos a ver cine español», ha seguido argumentando el actor.

El reparto de este original thriller

Esta película cuenta con un reparto coral compuesto por los actores Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar. Entre todos los protagonistas destaca el actor Luis Zahera (As bestas, El reino) que interpreta el papel de Ernesto, el director de la oficina bancaria que debido a la crisis financiera se convierte en el cabecilla que planea el atraco a su propia sucursal.

El actor Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos, También la lluvia) da vida a un policía retirado que se une al asalto porque tiene graves problemas económicos para aportar su experiencia en el cuerpo durante años. El actor Álvaro Cervantes (Sorda) interpreta el papel de Raúl, otro de los miembros de la banda criminal que en realidad es el hijo de Pedro y el actor Tamar Novas (Mar adentro) da vida a Tomás, otro de los miembros de la banda que es un policía forense.

La actriz Laia Costa, a la que recordamos por su interpretación en la cinta Cinco lobitos, cambia totalmente de registro en esta nueva película y nos sorprende en el papel de Carla Mencía, una detective de la policía que es asignada al caso y es la encargada de liderar la investigación. El conocido actor Lluís Homar (Eva) da vida a otro los investigadores de la policía que tiene que descubrir a los responsables del atraco.

Además, en el reparto están también como secundarios los actores Mónica Caballero que da vida a la abogada de Pedro cuando se complica su situación, Alba Fontecha y Jorge Cabrera.

La película de intriga y suspense Colisión está disponible en la plataforma de streaming Netflix y es una buena opción para los que están buscando un thriller diferente que sorprenda al espectador desde el primer minuto y que le mantenga todo su metraje pegado a la pantalla. Una de esas películas que si te gustan las de intriga y acción no te puedes perder.