Una Julieta demasiado joven para Romeo: el día que Natalie Portman fue despedida por tener una «edad inapropiada» para besar a DiCaprio

El gender age gap (brecha de edad de género) es un fenómeno muy reconocido en la industria audiovisual norteamericana. Ahí están ejemplos como Audrey Hepburn y Humphrey Bogart en Sabrina (1954), Catherine Zeta-Jones y Sean Connery en La trampa (1999) o Margot Robbie y Will Smith en Focus (2015). Y es que, aunque en la actualidad estas decisiones de casting con un claro carácter paternal en la relación de los coprotagonistas no estén ya tan extendidas, en el pasado se dieron casos cuya diferencia de edad era flagrantemente abismal e inapropiada para la historia. Es el caso de Natalie Portman y la intrahistoria de su despido en Romeo y Julieta de Baz Luhrmann.

Como todo el mundo sabe, Claire Danes terminó siendo la compañera de reparto de Leonardo DiCaprio en la recargada adaptación de la reconocida obra de William Shakespeare. Ambos derrocharon una química frente a las cámaras que no respondía a la realidad de un set, marcado por la tensión y el contraste de personalidades de los dos protagonistas. Por aquel entonces, él tenía 21 años y Danes, 16 años. Una brecha asumible, a diferencia de lo que estuvo a punto de suceder con la participación de la actriz israelí, quien por aquel entonces tenía 13 años. Una edad que precisamente coincide con la que la joven tiene en el material primigenio del bardo inglés. Eso sí, dentro de la pieza, Romeo tiene 16 años.

A pesar de que Portman ya tenía una trayectoria consolidada en la industria, habiendo participado en producciones como Mars Attacks!, El profesional (León) y Heat, cuando los ejecutivos de Fox vieron los ensayos, pensaron que daba la sensación de que DiCaprio «abusaba» de ella cuando se besaban.

Natalie Portman, sobre su salida de ‘Romeo y Julieta’: «No era el momento correcto, ¿sabes?»

La propia Natalie Portman lo expresaba así en una entrevista concedida a The New York Times a mediados de los 90: «Fox dijo que parecía que Leonardo DiCaprio estaba abusando de mí cuando nos besamos».

Después, en otra charla concedida a BuzzFeed, la ganadora del Oscar se explayó un poco más al respecto. «Fue una situación complicada y tenía que ver con el hecho de que, por entonces, yo tenía 13 años y Leonardo tenía 21 y no era apropiado a ojos de la productora o el director Baz», detallaba una Portman que habló de la decisión de su salida como algo mutuo, valorando por otro lado, la factura final del filme y de la intérprete que finalmente ocupó su lugar:

«Fue una especie de decisión mutua, que no era lo correcto por entonces, y creo que la película terminó siendo preciosa y Claire Denis hizo un trabajo precioso. No era el momento correcto, ¿sabes?».

DiCaprio y Portman nunca han trabajado juntos

A pesar de ser dos de las más grandes estrellas del cine actual, DiCaprio y Portman nunca han llegado a trabajar juntos.

El próximo 2027, la veremos en Good Sex, la nueva película de Lena Dunham para Netflix. Paralelamente, DiCaprio aparecerá en Heat 2 y volverá a ponerse a las órdenes de Martin Scorsese con What Happens At Night, un thriller sobrenatural en el que compartirá pantalla con Jennifer Lawrence.