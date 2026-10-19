La importante reflexión que nos dejó ‘Braveheart’ y que deberíamos recordar cada día de nuestra vida: «Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven»

Mel Gibson ya había debutado como director con El hombre sin rostro en 1993, pero fue el relato biográfico de William Wallace lo que le abrió de par en par las puertas de un Hollywood que hasta el momento, sólo lo veía como un activo para la taquilla, al igual que con otras estrellas de la taquilla. Con un presupuesto de 72 millones de dólares, Braveheart logró recaudar 213 millones y conquistar a los académicos, llevándose para sus vitrinas cinco premios Oscar, incluyendo las consideraciones de mejor película y director. Aunque más allá de su exitoso paso por el circuito de premios y el dinero aunado para Paramount Pictures, lo que la cinta demostró es que el australiano podía asumir el reto de plasmar narraciones ambiciosas y, por el camino, crear secuencias memorables que, 30 años después de su estreno, todavía son recordadas por los espectadores.

Hoy, lo contemplamos como algo lejano. Pero a finales de los 80 y principios de los 90, el cine épico e histórico era una tipología desterrada en la meca del celuloide. De hecho, en la industria existía por aquel entonces una máxima que se repetía como un mantra inagotable: «Las películas de época y espada son veneno para la taquilla».

Los ejecutivos tenían ejemplos palmarios de dicha sentencia. La puerta del cielo (1980), La conquista del paraíso (1992) o La isla de las cabezas cortadas (1995) fueron fracasos absolutos que traumatizaron a los grandes estudios hasta la llegada de Gibson y su icónico rebelde escocés.

La mejor frase de ‘Braveheart’

Braveheart está repleta de citas memorables, como «La historia la escriben aquellos que cuelgan a los héroes», o quizás la más recordada: «Pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán… ¡La libertad!». Sin embargo, la mejor frase de esta historia es la que el héroe pronuncia para inspirar a sus soldados, antes de la batalla de Stirling.

«Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven», les grita Wallace a sus tropas, aceptando la mortalidad y poniendo el foco en la libertad personal ante la tiranía y ocupación del Reino de Inglaterra de Eduardo I.

¿Cómo rompió Mel Gibson la maldición financiera que pesaba sobre el género?

Para atraer a los nuevos espectadores al género, Gibson renunció a la estilización del cine clásico y cargó de violencia, brutalidad y realismo sucio las batallas y coreografías de peleas de Braveheart.

El actor y director mezcló esa idea de cine épico con la concepción del blockbuster influyendo posteriormente en la crudeza de conflictos bélicos en películas posteriores como Salvar al soldado Ryan (1998) o incluso en la trilogía de El Señor de los Anillos.

¿Dónde podemos ver ‘Braveheart’?

Braveheart está disponible bajo suscripción en Disney Plus y con la opción de alquiler o compra en Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.