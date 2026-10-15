La importante reflexión de José Coronado (69 años) sobre su hijo Nicolás: «Sabe saborear la vida mucho mejor que yo, encuentra la felicidad en otros muchos sitios»

En España, al igual que sucede en la industria hollywoodiense, existen varias familias de artistas e intérpretes que, generación tras generación, han conquistado al público y a la crítica. Al otro lado del charco, encontramos ejemplos como Dakota Johnson, nieta de Tippi Hedren e hija de Melanie Griffith y Don Johnson. En nuestro país tenemos al clan de los Ozores, los Bardem y los Guillén-Cuervo. Siendo lo habitual que los más mayores guíen con sus conocimientos y sabiduría a los siguientes en la línea sucesora actoral. En cambio, y tal como ha confesado José Coronado en una de sus últimas entrevistas, el madrileño ha aprendido muchas cosas de su hijo, el también intérprete Nicolas Coronado.

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Hijo del dos veces ganador del Goya y de Paola Dominguín, la hermana del cantante Miguel Bosé, Nicolás Coronado comenzó su andadura delante de la cámara con su participación en la serie de Telecinco, Tierra de lobos (2010). Tras ello, el joven de 38 años ha ido dando tumbos por diversos programas televisivos, con una carrera que, sin entrar a las injustas comparaciones del legado de su padre, nunca ha terminado de despegar del todo. Porque, tal y como ha revelado el actor de No habrá paz para los malvados, a diferencia de su trayectoria profesional, Nicolás ha sabido priorizar otras cosas en la vida más allá de los proyectos fílmicos y su futuro en rodajes y escenarios.

José Coronado, sobre su hijo Nicolás: «Encuentra la felicidad en muchos sitios»

Padre e hijo han colaborado todavía en pocos proyectos, más allá de alguna campaña publicitaria y de compartir pantalla en la película El amor no es lo que era y el cortometraje, Ruido.

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Tal y como cuenta en su charla reciente con Esquire, José Coronado fue el que inculcó a su hijo el amor por la interpretación. La actuación es algo digno. Además, mi hijo es guapete, así que le dije: ‘¿Por qué no? Si te preparas, vas a ir bien’. Fue una aceptación, más que una alegría o una tristeza», le explicaba al medio.

Sin embargo, a diferencia de su focalización en la oportunidad de poder vivir de actuar, Coronado reveló que la pasión de Nicolás abarca mucho más allá de la propia profesión y que esa vitalidad no iba a seguir exactamente los mismos pasos que su padre:

«Yo sabía que no los iba a seguir igual, porque mi hijo es mucho más inquieto, mucho más sabio. Sabe saborear la vida mucho mejor que yo, encuentra la felicidad en muchos otros sitios». Un planteamiento completamente diferente al que en su momento tuvo Coronado, quien pensó en su momento: «Se van a enterar», cuando tuvo la oportunidad de poder demostrar que podría encontrar en el cine y las series una forma de vivir.

Los próximos proyectos de José Coronado

Tras el estreno viral de la adaptación de Arturo Pérez-Reverte en Netflix, El problema final, José Coronado formará parte del remake en forma de serial del clásico argentino, Nueve reinas. En 2027, lo veremos junto a Eduardo Noriega, Lucía Guerrero y Karra Elejalde en Jarabo, un thriller criminal basado en hechos reales.