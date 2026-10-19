La ex de Jim Carrey pasó «miedo» en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: «Parecía ‘La semilla del diablo’, sentí la mirada de la cienciología»

La boda de Tom Cruise y Katie Holmes, celebrada en el año 2006, sigue dando que hablar casi dos décadas después. Aunque su relación comenzó con un noviazgo fugaz en 2005 y terminó con el divorcio en 2012, los entresijos que rodearon a la pareja y la influencia de la cienciología en su vida continúan saliendo a la luz. En esta ocasión, ha sido la actriz Jenny McCarthy, ex pareja de Jim Carrey, quien ha recordado una inquietante anécdota en la celebración de aquel matrimonio.

En una conversación con la ex ciencióloga Anne Gollert Hill en The Jenny McCarthy Wahlberg Show, McCarthy desveló que Tom Cruise intentó captarla tanto a ella como a Jim Carrey para que se unieran a la organización. Según explicó, ambos mantenían una relación muy estrecha con el protagonista de Misión Imposible y la de Dawson crece, y compartían frecuentes encuentros en sus respectivas casas. Pero en el momento de la boda, se produjo un momento de tensión inesperado.

La escena relatada por McCarthy tuvo lugar, concretamente, durante la cena de ensayo, a la que asistió acompañada por Jim Carrey. Los dos terminaron sentados justo enfrente de los novios, que acababan de ser padres de su primera hija en común, Suri. Durante la velada, cuando la niñera se acercó a la mesa con la niña recién nacida, la actriz se ofreció a sostenerla en brazos unos instantes.

La reacción del resto de los comensales le impactó: «Parecía la película La semilla del diablo. Recibí la mirada de la cienciología», aseguró la intérprete al recordar cómo se hizo el silencio en ese momento, cuando todos los presentes detuvieron sus conversaciones para clavarle la mirada fijamente.

«Katie me pasó al bebé lentamente y yo sólo dije ‘hola, bebé’, porque ya nadie hablaba. Y luego, una vez que le devolví al bebé, fue como si todos volvieran a sus conversaciones», subrayó. La atmósfera que se generó en torno al suceso dejó una profunda huella en McCarthy, que reconoció la angustia que llegó a sentir en aquel entorno en el que el control era tan palpable: «Pensé para mis adentros: ‘Vale, ahora mismo estoy en las entrañas de la bestia’. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo».

Las anécdotas extravagantes de aquella velada no terminaron ahí. Durante la recepción, Tom Cruise le presentó a David Miscavige, el máximo dirigente de la Iglesia de la Cienciología y padrino de la boda. La interacción entre ambos distó mucho de ser agradable por un comentario irónico de McCarthy. «Le dije ‘te eligieron, felicidades’, y sonó despectivo. A él no le gustó y yo disfruté cada segundo. Tom se rió, tratando de disimular el momento incómodo», detalló.

Según las palabras de Jenny McCarthy, Miscavige llegó a pronunciar un extenso discurso de 30 minutos durante la celebración, mientras Holmes trataba visiblemente de mantener la compostura: «Intentaba sonreír y seguir adelante».

Además de las anécdotas del evento, McCarthy reflexionó sobre la notable transformación que observó en Katie Holmes a raíz de su integración en el círculo de la cienciología. La actriz explicó que intentó mostrarle su apoyo en varias ocasiones en las que la pareja visitaba su domicilio: «Venían a nuestra casa y yo apartaba a Katie y le decía: ‘¿Estás bien, chica? ¿Necesitas ayuda? Y en ese momento se quedaba paralizada».

McCarthy concluyó la conversación señalando que, mientras en los preparativos previos a su matrimonio Katie Holmes aún conservaba su personalidad habitual, el enlace pareció marcar un punto de no retorno: «Durante la boda, seguía siendo la misma Katie. Al llegar al matrimonio, parecía que había habido un cambio en ella».