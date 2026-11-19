Amanda Seyfried está a punto de cumplir 41 años, pero con una ya larga trayectoria a sus espaldas, cualquiera diría que la actriz estadounidense lleva mucho más tiempo en la primera línea de Hollywood. Debutó en el cine con Chicas malas (2004), aunque el salto mediático definitivo llegaría un poco después, a través de la adaptación del musical Mamma Mia! La película (2008). Seyfried nunca ha renegado de los retos, aunque, tal y como destaca en una reciente entrevista, la nominada al Oscar expresó el enorme riesgo que corrió al aceptar uno de sus últimos papeles.

No, la estrella no se refiere a la versión cinematográfica de La asistenta ni a su protagonismo en El testamento de Ann Lee, sino a la aparición sorpresa de Seyfried en el documental más viral del momento: el inclasificable ensayo sobre la incomodidad de Nathan Fielder, Puedes verlo todo.

El pánico de Amanda Seyfried en ‘Puedes verlo todo’: «Voy a destruir mi carrera?

Puedes verlo todo tendrá un preestreno en cines seleccionados de la mano de Avalon el próximo 26 de noviembre. Un adelanto esperado dada la espectacular expectación que ha creado el nuevo trabajo del showrunner de Los ensayos. El filme de A24 lleva recaudados ya casi 100 millones de dólares en todo el mundo y, a pesar de los 174 minutos de su metraje, la crítica profesional ha quedado perpleja y encandilada a partes iguales con el meta true crime que sigue los 34 días previos al ingreso en prisión por fraude de Elizabeth Holmes, la fundadora de la empresa tecnológica de análisis de sangre Theranos.

Seyfried no es ajena al rol de Holmes, pues en 2022 protagonizó The Dropout para Hulu, encarnando al personaje en su auge y caída a lo largo de ocho episodios. Su actuación le valió el Emmy y ahora, un lustro después, en otra disparatada genialidad de Fielder, en Puedes verlo todo, la actriz se interpreta tanto a sí misma como a Holmes en varias escenas dramatizadas.

Una decisión arriesgada que le ha llevado a que se hable de una posible e hipotética presencia en los Oscar a nivel interpretativo, despertando un intenso e interesante debate sobre los límites de la actuación de esa delgada línea que separa la realidad de la ficción, ya que a fin de cuentas hablamos de un documental.

Charlando con THR, Seyfried revelaba el tenso encuentro que tuvo con Billy Evans y cómo temió por su carrera tras aceptar participar en el proyecto:

«Siempre existía esa sensación de riesgo y esa duda constante de: ¿voy a destruir mi carrera de alguna manera? ¿Voy a terminar atrapada en este avispero con Billy (Evans)? ¿Voy a decir algo equivocado? ¿Voy a perpetuar la negatividad hacia ella? Todo daba miedo».

La actriz de Mank explicó que se convirtió en «una especie de detective obsesionada con Billy», sintiendo que necesitaba conocerlo. Pero tras el encuentro, su opinión «solo fue a peor». «No había ninguna razón para que se pusiera tan agresivo. Esa es la palabra que voy a utilizar, siendo diplomática», concluía la intérprete, añadiendo que no se arrepiente de participar en la singular pieza de Fielder.

¿Cuándo se estrena ‘Puedes verlo todo’ en España?

Tras su preestreno en cines seleccionados, Avalon distribuirá Puedes verlo todo en las salas de cine españolas el próximo 25 de diciembre.