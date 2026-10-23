Jaeger-LeCoultre, el relojero de los relojeros que vuelve a conquistar con su icónico Master Ultra Thin Moon

Que Jaeger-LeCoultre se haya consolidado como el relojero de los relojeros es algo que se explica a través de su propia historia y es que, antes de lanzar sus propios modelos, fueron quienes hacían los movimientos de grandes firmas. Su historia es la de una de las grandes casas de la mecánica relojera. Una trayectoria que se refleja en piezas como el Master Ultra Thin Moon, que regresa como una de sus novedades, y que condensa la elegancia y la precisión que definen a la casa. Esta vez con nuevos materiales que redefinen el valor por las cosas bien hechas de la firma y ascienden un rango en lo que hasta ahora este modelo entendía como lujo.

Lejos del estándar

Aunque sea reloj, representa el último lanzamiento de la firma; lo cierto es que ya estaba presente mucho antes de que hoy volviésemos a verlo como una novedad. Su antecesor data de 1992, cuando Jaeger-LeCoultre presentó la colección Master Control. Tenían muy claro desde el principio, lo que querían hacer: demostrar que eran fiables, precisos y elegantes. Y que un reloj podía combinar una tecnología de manufactura propia con un diseño que rompía la normalidad.

Alejados de las imposiciones del COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres; n certificado de precisión suizo), la firma decidió lanzar una línea de relojes extra planos y extra precisos, demostrando al mundo de la relojería por qué se habían llevado la fama de los relojeros de los relojeros. Para probarlo lanzaron el protocolo 1000 Hours Control. Puede que no quisieran entrar en restricciones, pero la prueba a la que sometieron a sus relojes no distaba mucho del parámetro de la precisión.

El protocolo consistía en una rigurosa prueba de 41 días en la que el reloj, ya en su caja, se sometía a simulaciones de choques, cambios de temperatura, presiones… Todo para demostrar que era un reloj fiable, preciso y con sello Jaeger-LeCoultre. No podemos pasar por alto que esta línea además supone el lanzamiento de la familia Master Ultra Thin en 1993.

Como bien indica su nombre. Se trataba de la primera línea de relojes extra planos de la firma. Un diseño que une elegancia, sofisticación y tecnología. Todos ellos son de la firma. Ya con la familia cumpliendo su segunda década, nació el reloj más Master Ultra Thin Moon, que añadía una de las complicaciones más poéticas y complicadas de la relojería: las fases de la luna sobre un profundo azul medianoche, unidas a una flecha por la aguja a las 6.

Nueva caja para el icono

Lo que resalta esta novedad es que el modelo ha dado un salto cualitativo en los acabados. Ahora, la caja extrafina está elaborada con oro rosa de 18 quilates, con indicadores horarios dorados, gris plateado, cepillado con efecto rayos de sol. Por el revés, la caja deja ver el calibre 925 de Jaeger-LeCoultre, un movimiento automático diseñado específicamente para integrar estas funciones sin inflar el grosor de la caja que forma parte de este modelo desde su última mejora en 2012.

Abraza la muñeca un brazalete de escamas grandes de cocodrilo, diseñado con un sistema que permite poder realizar el cambio de forma rápida y sencilla. El cierre, también de oro rosa de 18 quilates, toma forma con una hebilla de pasador. El precio de este modelo es de 23.100 dólares, lo que equivale aproximadamente a 20.600 euros.