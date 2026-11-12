Un experto de Carmina analiza los mocasines más atrevidos de Roca Rey: «La calidad está en los detalles»

Uno de los modelos que más hemos visto en Roca Rey es el mocasín blanco y negro, con puntera redondeada, antifaz en la pala y suela de goma. Una combinación de inspiración clásica que, gracias al contraste de colores, consigue un resultado mucho más especial. El torero lo lleva tanto con vaqueros como con prendas más formales, demostrando que no hace falta complicarse demasiado para conseguir un look con personalidad.

En sus últimas apariciones hemos podido verle con algunos modelos que se alejan bastante del mocasín tradicional. Una elección que no solo habla de gustos personales, sino también de una tendencia cada vez más presente: dar protagonismo a los accesorios y convertir el calzado en el elemento que transforma un estilismo.

Hay algo que se repite en los looks de Andrés Roca Rey cuando está lejos de los ruedos: sus zapatos nunca pasan desapercibidos. El torero peruano suele apostar por prendas bastante sencillas, como camisetas blancas, vaqueros o conjuntos en tonos neutros, pero cuando llega el momento de elegir calzado, parece que se permite todas las licencias. Y nos encanta. Mocasines bicolores, estampados de leopardo, flecos, hebillas y tejidos poco habituales conviven en un zapatero que demuestra que la moda masculina también puede jugar y arriesgar.

Pero ¿cómo conseguir que un mocasín bicolor resulte elegante y no demasiado llamativo? Sandro Albaladejo, director de Carmina Shoemaker, lo explica así: «En un mocasín bicolor lo más importante es el equilibrio. El contraste tiene que aportar personalidad al zapato, pero sin hacer que pierda proporción ni elegancia».

La distribución de los tonos y el diseño de la horma son fundamentales. Como señala el experto, «no se trata simplemente de combinar dos tonos, sino de decidir dónde debe aparecer cada uno para que el conjunto tenga sentido». Una buena pista para quienes quieren incorporar zapatos diferentes a su armario sin renunciar a la sofisticación.

El estampado de leopardo también tiene sitio en el armario masculino

Otro de los diseños que nos ha llamado especialmente la atención son sus mocasines de Gucci con estampado de leopardo en granate y negro, decorados con una hebilla metálica en la pala. Una elección mucho más atrevida que suele combinar con conjuntos completamente negros. Y es que, cuando el calzado tiene tanto protagonismo, dejar que el resto del look permanezca en un segundo plano suele ser un acierto.

Para Albaladejo, la clave está precisamente en no sobrecargar el diseño: «Cuando se selecciona un material o un estampado con tanta personalidad, el cliente lleva la customización hasta su máxima expresión».

También recomienda mantener cierta contención en el resto de los elementos: «Intentamos que la horma, las líneas del zapato y el resto de los elementos sean relativamente contenidos para que sea el propio material el que tenga protagonismo». Una regla de estilo que funciona especialmente bien con el animal print. Además, la combinación de granate y negro aporta profundidad y resulta especialmente interesante para los estilismos de otoño e invierno.

Flecos, hebillas y tejidos diferentes: el mocasín se reinventa

La colección de Roca Rey no se queda en los modelos bicolores y estampados. También incluye zapatos negros de inspiración monk, con una única hebilla, puntera cuadrada y flecos, que aportan un aire más sofisticado. El torero los lleva sin calcetines, siguiendo una de esas tendencias que continúan teniendo presencia en la moda masculina. Otro modelo que merece atención son sus loafers confeccionados en tejido de espiga y rematados con borlones. Una manera diferente de reinterpretar una silueta clásica a través de materiales que habitualmente asociamos a la sastrería.

Pero ¿qué debe tener un buen mocasín para que funcione más allá de las tendencias? Albaladejo lo tiene claro: «Un buen mocasín empieza siempre por la horma y el patrón. Tiene que tener una línea equilibrada, un buen ajuste y una construcción que permita que el zapato sea cómodo sin perder estructura».

En cuanto a los detalles, el antifaz, las hebillas o los flecos permiten cambiar por completo el carácter del zapato. «Son recursos que forman parte desde hace décadas del lenguaje del mocasín y que podemos reinterpretar a través de las proporciones, los materiales o los acabados», explica el director de Carmina Shoemaker.

Eso sí, hay una diferencia importante entre actualizar un clásico y perder su esencia. En palabras del experto: «Introducir novedades sin perder aquello que hace que un mocasín siga siendo un buen mocasín, con vocación de durar muchos años y convertirse en fondo de armario».

Cómo reconocer un buen mocasín: la calidad está en los detalles

Más allá de que un diseño nos entre por los ojos, hay determinados aspectos que debemos tener en cuenta antes de invertir en un buen par de mocasines. Y no todos se aprecian a primera vista. La calidad de la piel es uno de los primeros indicadores. «No sólo importa que sea una buena materia prima, sino también cómo se selecciona, cómo se corta y cómo se trabaja», apunta Albaladejo. Una buena piel debe envejecer bien, mantener su carácter y responder correctamente al uso.

La horma también es fundamental. Debe estar bien proporcionada y ofrecer un buen ajuste, sin olvidar la construcción, la precisión de los cosidos, los acabados interiores y la suela. Son pequeños detalles que marcan la diferencia entre un zapato bonito y uno realmente bien hecho. Y hay algo más que el experto considera esencial: la capacidad de envejecer bien. «Un producto de calidad no debería estar pensado únicamente para resultar atractivo una temporada. Tiene que mantener su forma, poder cuidarse y mejorar con el uso».