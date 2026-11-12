La chaqueta de ‘animal print’ que comparten Victoria Federica y María García de Jaime es de firma española y cuesta 245 euros
Victoria Federica confirma la tendencia: estos son los dos bolsos que más se llevan este verano
Victoria Federica tiene el secreto para decir adiós al encrespamiento este verano (sin alisar el pelo)
Cuando dos amigas con estilos propios coinciden en una misma prenda, es inevitable que esta capte todas las miradas. Es lo que acaba de suceder con Victoria Federica y María García de Jaime, que han encontrado en una chaqueta de MarÀvic una de sus apuestas favoritas para esta temporada. Ambas han regresado de su viaje por Lima y México con algo más que recuerdos: el mismo diseño bajo el brazo, una pieza que reúne dos de las grandes claves de la moda de este otoño-invierno 2026/2027: el estampado animal y las texturas de pelo.
Se trata de la Dalma Jacket, de la firma zaragozana MarÀvic, que tiene un precio de 245 euros. Una chaqueta corta de pelo sintético que destaca por su estampado de manchas blancas y negras inspirado en el dálmata. Una alternativa original a los clásicos abrigos de leopardo que demuestra que los estampados animales siguen teniendo mucho que decir en el armario invernal.
Cada una ha interpretado la chaqueta a su manera. Victoria Federica ha optado por una combinación más atrevida, llevándola abrochada hasta arriba, con el cuello elevado y un pantalón rojo intenso que aporta un contraste cromático muy favorecedor. María García de Jaime, por su parte, ha apostado por una versión más desenfadada: abierta sobre una camiseta gris marengo y acompañada de un pantalón holgado a juego. Un jersey rosa empolvado anudado a la cintura completa su propuesta. Dos formas diferentes de lucir una misma prenda que confirman su versatilidad.
Pero ¿qué hace tan especial a este diseño? Además de su llamativo estampado, la Dalma Jacket cuenta con botones forrados en el mismo tejido, bolsillos laterales y un interior de algodón. Uno de sus detalles más interesantes es el cuello de pelo extraíble, que permite transformar su apariencia según la ocasión y la temperatura. De esta manera, puede lucirse con el cuello de pelo para conseguir un resultado más sofisticado y abrigado o prescindir de él para lograr una estética más sencilla. Está confeccionada íntegramente con materiales sintéticos, sin utilizar piel animal.
Las chaquetas de pelo, protagonistas del otoño-invierno 2026/2027
La elección de ambas amigas no es casualidad. Las prendas con acabados de pelo viven uno de sus mejores momentos y se posicionan entre las grandes tendencias de la temporada. Desde los abrigos con detalles de pelo en cuellos y puños hasta las chaquetas confeccionadas íntegramente con tejidos de efecto peluche, esta textura se ha convertido en una de las favoritas de diseñadores, estilistas y prescriptoras de moda.
Firmas como Valentino, Chanel, Gucci y Schiaparelli han incorporado propuestas de pelo a sus colecciones, mientras que el diseñador Conner Ives ya adelantaba el regreso de esta estética en su desfile de otoño de 2025. Una tendencia que también ha conquistado a nombres como Kendall Jenner, Kate Moss, Gigi Hadid y Taylor Swift.
¿La clave para llevarla? Dejar que la chaqueta o el abrigo asuma todo el protagonismo. Basta con combinarlo con prendas básicas, como unos vaqueros rectos, un jersey de punto o una camiseta sencilla, para conseguir un estilismo equilibrado y con personalidad. También funciona especialmente bien con pantalones de corte sastre y accesorios minimalistas, si se busca un resultado más sofisticado.
Una apuesta de moda con sello español
MarÀvic apuesta por un armario de piezas con personalidad, pensadas para durar y elaboradas de manera cercana y artesanal. La Dalma Jacket ya había llamado la atención de otras mujeres conocidas, como Alexandra Pereira y Emma Roberts, que también han apostado por diseños de la firma.
Ahora, con Victoria Federica y María García de Jaime entre sus seguidoras, esta chaqueta confirma que el pelo, en todas sus versiones, es una de las grandes inversiones estilísticas de la temporada. Una prenda cálida, llamativa y versátil que promete competir con los clásicos del armario invernal.
Temas:
- Casa Real
- Moda
- Tendencias