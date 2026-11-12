La chaqueta de ‘animal print’ que comparten Victoria Federica y María García de Jaime es de firma española y cuesta 245 euros

Cuando dos amigas con estilos propios coinciden en una misma prenda, es inevitable que esta capte todas las miradas. Es lo que acaba de suceder con Victoria Federica y María García de Jaime, que han encontrado en una chaqueta de MarÀvic una de sus apuestas favoritas para esta temporada. Ambas han regresado de su viaje por Lima y México con algo más que recuerdos: el mismo diseño bajo el brazo, una pieza que reúne dos de las grandes claves de la moda de este otoño-invierno 2026/2027: el estampado animal y las texturas de pelo.

Se trata de la Dalma Jacket, de la firma zaragozana MarÀvic, que tiene un precio de 245 euros. Una chaqueta corta de pelo sintético que destaca por su estampado de manchas blancas y negras inspirado en el dálmata. Una alternativa original a los clásicos abrigos de leopardo que demuestra que los estampados animales siguen teniendo mucho que decir en el armario invernal.

Cada una ha interpretado la chaqueta a su manera. Victoria Federica ha optado por una combinación más atrevida, llevándola abrochada hasta arriba, con el cuello elevado y un pantalón rojo intenso que aporta un contraste cromático muy favorecedor. María García de Jaime, por su parte, ha apostado por una versión más desenfadada: abierta sobre una camiseta gris marengo y acompañada de un pantalón holgado a juego. Un jersey rosa empolvado anudado a la cintura completa su propuesta. Dos formas diferentes de lucir una misma prenda que confirman su versatilidad.

Pero ¿qué hace tan especial a este diseño? Además de su llamativo estampado, la Dalma Jacket cuenta con botones forrados en el mismo tejido, bolsillos laterales y un interior de algodón. Uno de sus detalles más interesantes es el cuello de pelo extraíble, que permite transformar su apariencia según la ocasión y la temperatura. De esta manera, puede lucirse con el cuello de pelo para conseguir un resultado más sofisticado y abrigado o prescindir de él para lograr una estética más sencilla. Está confeccionada íntegramente con materiales sintéticos, sin utilizar piel animal.