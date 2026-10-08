De un reloj de más de 5.100 euros a una maleta Louis Vuitton: los objetos perdidos que salen a subasta en Madrid

¿Alguna vez te habías preguntado a dónde van a parar los objetos perdidos que acaban en lugares como las comisarías? Muchos de ellos pueden ser interpretados como objetos sin ningún tipo de valor, sin importancia real. Pero a muchos otros les ocurre todo lo contrario: resultan ser auténticas piezas de colección, joyas, relojes y demás artículos de lujo que terminan sin dueño. En Madrid, muchos de esos objetos dan a parar a la Oficina de Objetos Perdidos y parecía que iban a permanecer allí. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid y la plataforma de Hermes Capital Europa han decidido dar a estos objetos la posibilidad de encontrar nuevos propietarios.

Resulta que el organismo y el portal se han unido para dar salida a más de 5.600 objetos que se encontraban olvidados en la Oficina de Objetos Perdidos. Han abierto para ello una subasta que se mantendrá hasta el 13 de octubre a las 20:00 h. Sólo entonces, toda esta colección podrá salir de su encierro y disfrutar de una segunda vida. Lo hemos sabido a través de la web del propio Ayuntamiento, que redirigía hacia el portal online de Hermes Capital Subasta para que los interesados pudieran hacer sus primeras pujas.

La pregunta que a muchos rondará la cabeza es: ¿a dónde irá todo el dinero recaudado? El Ayuntamiento de Madrid ya se ha encargado de hacerlo público, ya que comunicó que todos los fondos obtenidos con las ventas serán depositados en la Tesorería Municipal y se utilizarán en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.

Un detalle que han compartido de estos objetos es que han permanecido en la oficina de Objetos Perdidos durante más de dos años sin haber sido reclamados por nadie. Y por ello, ahora salen a subasta. Según indicaba el propio comunicado, esta edición tiene algo de especial, ya que «incorpora algunas piezas especialmente singulares que convierten la subasta en una de las más variadas celebradas hasta la fecha».

Lo más caro del lote

Cuando decimos que en el lote hay artículos de lujo, es porque realmente muchos de los objetos que se han encontrado son fácilmente reconocibles por las grandes firmas a las que pertenecen. Si hablamos por categorías, el Ayuntamiento anunció que dentro de esta subasta se encuentran «artículos de firmas internacionales de lujo, relojería de alta gama, joyería de marcas reconocidas, consolas, arte, fotografía analógica y objetos de coleccionismo».

Hay de todo, porque ya podemos saber algunas de las piezas más singulares que se han podido encontrar. Son de lo más variopinta, porque puede haber desde un fragmento de la ventana del RMS Olympic (buque gemelo al Titanic) con una carta manuscrita hasta una edición especial de la Nintendo Switch. Más que un gran valor, estos objetos han destacado por la singularidad de su hallazgo. Pero también hay dentro del lote objetos de un gran valor.

Entre los objetos más destacados se encuentra un reloj Piaget Altiplano de oro rosa valorado en más de 5.100 euros. No ha sido la única pieza de relojería, ya que también han aparecido varios modelos MoonSwatch de la colaboración Omega x Swatch inspirados en los diferentes planetas del Sistema Solar. El lujo continúa con la maleta de Louis Vuitton valorada en 1.300 euros, que también saldrá a subasta.

Aunque sin duda la palma se la lleva la joyería. Aquí no hay firma que no merezca la pena, porque el portfolio de la subasta cuenta con piezas de Bulgari, Hermès, Swarovski, Dior, Pandora, Tous, Lotus, Uno de 50 o Viceroy, entre otros. Juntando así una gran colección de piezas de oro, plata y perlas de gran valor. Entre ellas, ha destacado una colección de anillos de Bulgari valorada en más de 1.100 euros.