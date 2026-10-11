Mary de Dinamarca luce brazos como Letizia y un entrenador revela cómo tonificarlos a partir de los 50: «La constancia lo es todo»

El último vestido blanco de Mary de Dinamarca ha vuelto a poner el foco en sus brazos tonificados. La reina eligió un diseño sin mangas de Toni Maticevski para asistir a la celebración del 150.º aniversario de la Fundación Carlsberg, en el castillo de Frederiksborg. Sus hombros marcados y sus bíceps y tríceps definidos recuerdan a los de la Reina Letizia, cuyo físico ha despertado interés por su apariencia atlética. Pero, ¿cómo podemos trabajar los brazos a partir de los 50? La clave está en combinar ejercicio, alimentación equilibrada y cuidados adaptados a las necesidades de la piel.

Entrenamiento de fuerza: más allá de los bíceps y tríceps

Afonso Coelho, entrenador personal de Piko Studios, advierte de que uno de los errores más frecuentes al intentar conseguir unos brazos definidos es centrarse exclusivamente en ejercicios específicos para esta zona. « La constancia es el factor decisivo. Sin continuidad no hay adaptación real del músculo», explica el experto al analizar los brazos de la Mary de Dinamarca.

Según Coelho, el objetivo debe ser construir una base muscular sólida mediante un programa de fuerza que implique a todo el cuerpo. Para ello, recomienda incorporar ejercicios multiarticulares como empujes, tracciones, dominadas y flexiones , además de movimientos complementarios para bíceps, tríceps y hombros.

Las flexiones, por ejemplo, trabajan principalmente el pecho y los tríceps, mientras que los movimientos de tracción ayudan a fortalecer la espalda y los bíceps. El press de hombros y las extensiones de tríceps también pueden incorporarse a la rutina para trabajar grupos musculares concretos.

El entrenador insiste en que acumular repeticiones no garantiza mejores resultados. «Hacer más ejercicios no es la clave. Lo importante es cómo se integran dentro de un programa completo», señala. Por eso, conviene adaptar los ejercicios, las cargas y la frecuencia de entrenamiento a la condición física de cada persona. La regularidad, más que las rutinas extremas, es la que permite progresar.

Alimentación y postura para potenciar los resultados

El trabajo muscular debe acompañarse de una alimentación equilibrada. Incluir proteínas en las distintas comidas, mediante huevos, pescado, yogur natural, legumbres o tofu, ayuda a mantener la masa muscular. Las verduras, la fruta, los frutos secos y los hidratos de carbono de calidad también forman parte de una dieta variada.

Además, la definición de los brazos no depende únicamente del músculo, sino también de la composición corporal y la postura . Como explica Coelho, una espalda activa, los hombros alineados y una posición erguida contribuyen a proyectar una silueta más estilizada.

¿Cómo cuidar la flacidez a partir de los 50?

Con el paso del tiempo, los cambios hormonales y la pérdida de elasticidad pueden hacer más visible la flacidez, especialmente en la cara interna de los brazos. La hidratación diaria y el uso de productos adecuados ayudan a mantener la piel cuidada, aunque no sustituyen el trabajo muscular.

Cuando se busca mejorar la firmeza, tratamientos como la radiofrecuencia o determinados procedimientos de bioestimulación pueden valorarse con un profesional, en función del estado de la piel y las necesidades individuales.

La lección que comparten Mary de Dinamarca y la Reina Letizia como referentes estéticos es que unos brazos cuidados no se consiguen de un día para otro. La combinación de fuerza, constancia, alimentación y hábitos saludables es la mejor base para mantenerlos fuertes y funcionales a cualquier edad.