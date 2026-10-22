Faborit se suma a Glovo para llevar sus cafés de especialidad, zumos naturales y ensaladas a domicilio

La alimentación saludable gana terreno también fuera de los restaurantes y las cafeterías. Cada vez son más las marcas que buscan facilitar el acceso a propuestas equilibradas sin renunciar a la comodidad, especialmente entre quienes comen en la oficina, tienen poco tiempo para cocinar o prefieren recibir la comida en casa. En este contexto, Faborit se incorpora a Glovo para ampliar su alcance y acercar parte de su carta a los consumidores a través del reparto a domicilio. La compañía refuerza así su apuesta por la digitalización y por un modelo de restauración que combina rapidez, personalización y producto fresco, con alternativas para distintos momentos del día.

Faborit amplía su presencia con la llegada a Glovo

La incorporación a la plataforma supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Faborit, una cadena española especializada en café de especialidad y alimentación saludable. La firma cuenta actualmente con 26 establecimientos en España, con presencia en Madrid, Barcelona y Logroño, donde combina cafetería, restauración rápida de calidad y una oferta gastronómica pensada para adaptarse a las necesidades de la vida urbana.

Con esta alianza, la marca traslada parte de su propuesta al entorno digital y facilita que sus clientes puedan disfrutar de sus productos sin necesidad de desplazarse hasta uno de sus locales. La iniciativa también busca aumentar su visibilidad entre nuevos públicos y reforzar la conexión entre sus establecimientos físicos y los canales de consumo online.

La oferta disponible a través de Glovo incluye algunos de los productos más representativos de Faborit, como ensaladas preparadas al momento, paninos, zumos naturales de frutas y verduras, café y otras alternativas de alimentación saludable. Una selección que permite combinar diferentes opciones en función de las preferencias y necesidades de cada consumidor.

Ensaladas frescas, zumos naturales y café de especialidad

Uno de los pilares de Faborit es la elaboración al momento, una característica que forma parte de su identidad desde sus orígenes. La compañía nació con la intención de ofrecer una alternativa a la restauración convencional mediante una propuesta que combina producto saludable, sabor, presentación cuidada y precios competitivos.

Entre sus productos más representativos destacan las ensaladas, elaboradas con ingredientes frescos y diferentes combinaciones. A ellas se suman los zumos y bebidas preparados en sus establecimientos, el café de especialidad y una selección de opciones de comida que busca responder a distintos momentos de consumo.

La personalización también ocupa un lugar importante en su modelo. La posibilidad de adaptar determinados productos a las preferencias de cada cliente permite ampliar las opciones disponibles y responder a quienes buscan comidas que encajen con sus gustos y rutinas.

Esta variedad convierte su oferta en una alternativa tanto para el desayuno como para la comida o la merienda. Además, la combinación de rapidez, calidad y flexibilidad encaja con los hábitos de quienes necesitan resolver sus comidas durante la jornada laboral sin recurrir siempre a las opciones tradicionales de comida rápida.

El auge del ‘delivery’ impulsa la alimentación saludable

La llegada de Faborit a Glovo responde a dos tendencias que están transformando el consumo en las ciudades: el crecimiento del reparto a domicilio y el interés por encontrar alternativas de alimentación más equilibradas. La falta de tiempo para cocinar, el aumento de los hogares unipersonales y la necesidad de resolver las comidas de forma práctica han impulsado la búsqueda de propuestas que combinen comodidad y calidad.

En este escenario, el delivery permite a las marcas ampliar sus puntos de contacto con los consumidores y llegar a lugares que van más allá de sus establecimientos. En el caso de Faborit, el objetivo es facilitar el acceso a su oferta desde casa, la oficina u otros espacios de trabajo, manteniendo el concepto de producto y servicio que caracteriza a sus cafeterías.

«Queremos que Faborit esté presente allí donde el consumidor necesita una opción de alimentación rica, fresca y saludable, sin renunciar a la rapidez y a la comodidad», señala la compañía.

La incorporación a Glovo se integra así en la evolución del modelo de negocio de la cadena, que continúa trabajando en la innovación de producto y en su expansión. La marca apuesta por combinar sus espacios físicos con nuevas vías de acceso a su oferta gastronómica, en un momento en el que la conveniencia y la alimentación saludable comparten protagonismo en las rutinas de consumo urbano.