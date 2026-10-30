Diego Simeone, dueño de más de 180 pisos en Madrid: «¿Dónde voy a vivir cuando deje de entrenar? En Argentina, es mi país»

Diego Pablo Simeone no sólo ha construido una carrera de éxito al frente del Atlético de Madrid. El entrenador argentino también ha desarrollado, junto a su pareja, Carla Pereyra, un importante negocio inmobiliario que supera las 180 viviendas y cuenta con activos valorados en cerca de 40 millones de euros , según una investigación del programa Equipo de Investigación . La mayor parte de este patrimonio está vinculada a Carpersim S. L., una sociedad constituida en 2020 que ambos utilizan para gestionar sus inversiones inmobiliarias. Según las informaciones publicadas, su cartera incluye siete edificios y numerosos apartamentos situados principalmente en zonas de Madrid como Salamanca y Chamberí.

El negocio no se limita a la compra de viviendas para destinarlas al alquiler. La pareja también ha apostado por proyectos de mayor envergadura. En 2024 creó otra sociedad, Tres Cantos 1415 , a través de la cual adquirió un terreno de casi una hectárea en Tres Cantos , al norte de la capital. Allí está prevista la construcción de dos edificios con alrededor de 140 apartamentos .

Un patrimonio que va más allá del fútbol

Los ingresos procedentes del fútbol han permitido a Simeone diversificar sus inversiones. Durante años, el técnico ha figurado entre los entrenadores mejor remunerados del mundo, con un salario anual que, según informaciones de prensa, ha superado los 20 millones de euros . Sin embargo, en la gestión del patrimonio inmobiliario compartido con Pereyra, ella desempeña un papel especialmente relevante . Su conocimiento del sector y su experiencia previa en inversiones inmobiliarias han contribuido al desarrollo de las operaciones de la pareja.

La acumulación de tantas propiedades adquiere una dimensión particular en un momento en el que encontrar una vivienda asequible constituye una de las principales dificultades para numerosos residentes en España . Mientras los precios del alquiler y de compra siguen alimentando el debate público, los grandes propietarios concentran cada vez más atención. La cuestión no es únicamente cuánto dinero puede generar un patrimonio de estas características, sino también qué papel desempeña la concentración de viviendas en un mercado marcado por las dificultades de acceso para muchas familias .

El deseo de regresar a Argentina, el que considera su país

Pese a la dimensión de sus inversiones en Madrid, Simeone ya expresó hace años su intención de regresar a Argentina cuando termine su carrera como entrenador . En una entrevista concedida al diario La Nación en marzo de 2016, el técnico habló de dónde se imaginaba viviendo después de abandonar los banquillos.

«Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde sino? Es mi país»

La declaración refleja el vínculo personal que mantiene con su tierra natal, aunque no establece cuándo se producirá su retirada ni dónde residirá definitivamente. Desde entonces, su trayectoria profesional ha continuado ligada al Atlético de Madrid, mientras sus inversiones inmobiliarias han seguido creciendo.

El contraste entre ambas realidades resulta llamativo: Simeone desarrolla una parte importante de su actividad económica en España, donde posee un amplio patrimonio residencial, pero ha manifestado que su preferencia personal para la jubilación sería regresar al país en el que nació .