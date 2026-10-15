El refugio de David Broncano (41 años) y Silvia Alonso (36 años): un pueblo de Ávila en la Sierra de Gredos de apenas 3000 habitantes

David Broncano y Silvia Alonso han establecido uno de sus lugares de descanso lejos de Madrid. El presentador y la actriz han escogido Cebreros, en la provincia de Ávila, como uno de los escenarios en los que pasar tiempo alejados de los platós y los rodajes. El municipio, situado en la Sierra de Gredos y con alrededor de 3.000 habitantes, se encuentra a poco más de una hora de la capital.

Esta elección del enclave coincide con una etapa profesional con distintos proyectos para ambos. Broncano continúa al frente de La Revuelta, a pesar de que la audiencia ha bajado mucho en las últimas semanas.

Por su parte, Silvia Alonso trabaja en nuevos proyectos audiovisuales después de haber participado en Monteperdido. Entre sus trabajos figura ahora A la deriva, una producción de Atresmedia en la que comparte reparto con Paula Echevarría y que está ambientada en la España marinera de los años 60.

Entre estas obligaciones, la pareja cuenta con una vivienda en la urbanización Calas de Guisando, integrada en el entorno del Pantano de San Juan. El inmueble dispone de unos 500 metros cuadrados y se encuentra rodeado por un espacio natural que permite mantener cierta distancia respecto a los núcleos urbanos más grandes.

Una vivienda junto al Pantano de San Juan

La propiedad se encuentra en una zona especialmente vinculada al paisaje del Valle del Alberche. El Pantano de San Juan constituye uno de los principales atractivos de esta comarca y concentra durante los meses de verano buena parte de la actividad turística de la zona.

Las aguas del embalse están rodeadas de pinares y distintas áreas recreativas. Entre sus enclaves más conocidos se encuentra la playa de Virgen de la Nueva, que cuenta con bandera azul, así como la zona de El Muro, donde se encuentra un club náutico.

El entorno permite realizar distintas actividades relacionadas con el agua y el aire libre, desde deportes acuáticos hasta paseos por los alrededores. También existen terrazas y establecimientos vinculados a la actividad turística del embalse, especialmente durante la temporada estival..

Cebreros, entre viñedos y naturaleza

Cebreros se encuentra en el Valle del Alberche, en el extremo oriental de la provincia de Ávila y dentro del entorno de la Sierra de Gredos. Su población ronda los 3.000 habitantes, una dimensión muy alejada de la de Madrid, desde donde se puede llegar en poco más de una hora por la M-501, conocida popularmente como la carretera de Los Pantanos.

Uno de los elementos característicos del municipio es su tradición vitivinícola. Los viñedos de Cebreros forman parte de la denominación de origen Vinos de Madrid, una actividad que forma parte de la historia económica y cultural de esta zona de la provincia de Ávila.

El paisaje combina las áreas de cultivo con zonas de monte y espacios naturales. La proximidad al Pantano de San Juan añade además un componente relacionado con el turismo de naturaleza y las actividades al aire libre, especialmente en los meses de verano.

La localidad mantiene también una importante vinculación con la historia reciente de España. Cebreros es el municipio natal de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la Transición. Su figura está presente en el municipio a través del Museo Adolfo Suárez y la Transición.

Un municipio ligado a la Transición

El mencionado museo está dedicado al periodo comprendido entre el final del franquismo y la consolidación de la democracia española. El recorrido aborda algunos de los acontecimientos políticos y sociales que marcaron aquellos años y permite conocer la trayectoria de Suárez y el contexto histórico en el que desarrolló su actividad política.

Otro de los edificios destacados de Cebreros es la iglesia de Santiago, un templo del siglo XVI situado en el centro de la localidad y que ha sido objeto de trabajos de reconstrucción.

La combinación de patrimonio histórico, tradición vitivinícola y espacios naturales define buena parte de la identidad del municipio. A ello se suma la proximidad del embalse, que durante los meses de mayor afluencia concentra visitantes procedentes principalmente de Madrid y de otras localidades cercanas.

A poco más de una hora de Madrid

La distancia respecto a la capital constituye uno de los aspectos que hacen posible compaginar una residencia en este entorno con la actividad profesional desarrollada en Madrid. Cebreros se encuentra a algo más de una hora por carretera, lo que permite acceder al municipio sin necesidad de realizar desplazamientos especialmente largos.

Para Broncano y Silvia, la localidad se ha convertido en un lugar vinculado a su vida privada y alejado de los escenarios habituales de sus respectivos trabajos. Mientras sus obligaciones profesionales se desarrollan principalmente entre platós, rodajes y desplazamientos, su vivienda en la provincia de Ávila se encuentra en un entorno marcado por el paisaje del Alberche y el Pantano de San Juan. Ahora nos preguntamos: ¿Cuál será el siguiente capricho del presentador?