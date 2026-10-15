Mar Flores, a sus 57 años, revoluciona las redes con su último posado en bikini desde una isla privada: «Hoy vengo muy yo»

El verano parece resistirse a terminar para Mar Flores. Mientras en España las temperaturas empiezan a recordar que el otoño ya está aquí, la modelo ha hecho las maletas para disfrutar de unos días de sol, playa y desconexión en un destino paradisíaco del sudeste asiático. A sus 57 años, la empresaria ha compartido varias imágenes en bikini en las que presume de figura y bronceado, pero también ha dejado una reflexión que invita a mirar más allá de sus posados: «Pies en la arena, calma en la cabeza y la vida por delante». Una frase con la que resume el momento personal que atraviesa y que acompaña a unas fotografías en las que vuelve a demostrar que el entrenamiento forma parte de su rutina. Después de visitar Singapur y fotografiarse en algunos de sus enclaves más conocidos, Flores ha aprovechado las buenas temperaturas de la zona para trasladarse a la playa y disfrutar de unos días lejos de la atención mediática que suele acompañar su vida.

La modelo ha publicado las instantáneas en su perfil de Instagram, algunas de ellas con la ubicación «Private Island» —isla privada—, aunque sin desvelar el enclave exacto en el que está pasando sus vacaciones. En una de las imágenes posa con un bikini estampado con detalles rosas y una cadena a la cintura, el pelo suelto y ondulado y la piel bronceada, con el mar y la arena como telón de fondo. «Hoy vengo muy YO», escribe junto a las fotografías, en las que transmite una sensación de tranquilidad y disfrute. Sus seguidores no han tardado en reaccionar, entre ellos varios rostros conocidos: Raquel Perera le ha dedicado un comentario para destacar lo guapa que está; Sheila Casas ha resumido su impresión con un «Lo tuyo es de otro nivel», mientras que Cristina Tárrega ha recurrido a un rotundo «Espectacular». Paula Echevarría, que también comparte su afición por el deporte, se ha sumado a las reacciones. Más allá de los elogios a su físico, el mensaje de Flores apunta a un deseo de disfrutar del presente y mirar hacia delante, una idea que ha querido resumir en unas pocas palabras.

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Las fotografías llegan en una etapa personal marcada también por las alegrías familiares. Mar Flores ha vuelto a ser abuela con el nacimiento de Tessa, la segunda hija de su hijo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, una noticia que ha celebrado públicamente y que ha compartido con sus seguidores. «Somos afortunados, la vida nos sigue regalando amor. Gracias Alejandra y Carlo por los dos grandes regalos de mi vida. Carlo y Tessa», escribió cuando anunció la llegada de la pequeña. La modelo no ha ocultado la ilusión que le hace esta nueva etapa y, aunque en los últimos meses algunas de sus declaraciones sobre la relación con su consuegra, Terelu Campos, han generado comentarios en televisión, ahora ha aprovechado sus redes sociales para mostrar otra faceta de su día a día: la de una mujer que disfruta de sus viajes, de su familia y de los momentos de desconexión. Las palabras que acompañan a sus últimos posados no hacen referencia directa a ninguna polémica, pero sí transmiten el estado de ánimo que ha querido compartir: «Pies en la arena, calma en la cabeza y la vida por delante».

Otro de los aspectos que explican la imagen que luce en estas fotografías es su constancia con el ejercicio físico. Flores ha contado recientemente que entrena cinco días a la semana en sesiones de aproximadamente una hora y media. «Hago mucho entrenamiento de fuerza, mucho cardio», explicó al hablar de sus hábitos deportivos. Su rutina combina diferentes tipos de actividad y no se limita al gimnasio: también practica yoga, tenis y caminatas, además de disfrutar de los deportes acuáticos. En sus redes sociales ha mostrado algunos de los ejercicios que realiza para trabajar distintos grupos musculares, desde planchas dinámicas para fortalecer el abdomen hasta movimientos de piernas con resistencia en los tobillos para ejercitar el glúteo y ejercicios de cadera destinados a trabajar los oblicuos. Una rutina variada que mantiene durante todo el año y que encaja con su apuesta por combinar el entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular.

La modelo también ha defendido una relación flexible con la comida, sin renunciar a los platos que le apetecen. El pasado verano, al hablar de su alimentación, reconoció que no se priva de determinados alimentos: «Me como hamburguesas todo el rato». También explicó que tiene en cuenta lo que ha comido antes o después, sin plantear su dieta como una lista de prohibiciones. Esa filosofía, unida a la regularidad con la que entrena, forma parte de sus hábitos cotidianos. A sus 57 años, Mar Flores vuelve así a demostrar que no necesita esperar a que llegue el verano para disfrutar de la playa. Entre el bikini, el ejercicio y una escapada en la que parece haber encontrado tiempo para sí misma, la modelo comparte una imagen de bienestar que acompaña con una frase tan breve como reveladora: «Pies en la arena, calma en la cabeza y la vida por delante».