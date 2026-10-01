Magic Jano, el ex futbolista que ahora hace magia para Topuria y Tamara Falcó: «Los famosos son más desconfiados»

Hay algo que Magic Jano ha aprendido después de hacer magia a algunos de los rostros más conocidos del mundo: los famosos no son extraterrestres. Aunque estén acostumbrados a los focos, a las cámaras y a que miles de personas estén pendientes de cada uno de sus movimientos, cuando una carta desaparece delante de sus ojos reaccionan como cualquier otra persona. Lo sabe bien después de haber tenido frente a él a Simon Cowell, Sofía Vergara o Heidi Klum, pero también a nombres españoles como Tamara Falcó, Paula Echevarría, Risto Mejide o Florentino Fernández. Ahora, en una entrevista en exclusiva para COOL, el mago desvela cómo es trabajar con celebrities y qué ha descubierto de ellas cuando dejan de estar delante de una cámara.

Alejandro Velasco, conocido profesionalmente como Magic Jano, ha conseguido hacerse un hueco en un mundo que, hasta hace apenas unos años, parecía completamente alejado de su trayectoria. Antes de dedicarse profesionalmente a la magia fue futbolista y llegó a jugar en Primera División después de pasar por diferentes equipos españoles y vivir durante casi una década en Austria. Sin embargo, una lesión de rodilla sufrida en 2021 durante su etapa en el Fuenlabrada terminó obligándole a abandonar el fútbol. No fue una decisión buscada ni una retirada meditada: después de tres operaciones tuvo que asumir que aquella carrera había llegado a su final. «Fue un cambio de vida obligatorio porque no lo elegí yo», reconoce a COOL. Y fue precisamente entonces cuando decidió apostar de verdad por aquella afición que le había acompañado desde niño.

Porque la magia no apareció de repente en su vida. Jano tenía diez años cuando recibió como regalo de Primera Comunión una caja de magia que despertó una pasión que, tres décadas después, continúa intacta. Durante sus años como futbolista siguió practicando y realizando algunos trabajos puntuales, aunque nunca llegó a imaginar que acabaría convirtiéndolo en su profesión. «Yo creo que lo que todavía conservo de aquel niño es la ilusión. Es importantísimo, y más en el mundo de la magia», explica. Una ilusión que le llevó a probar suerte cuando su carrera deportiva terminó y que, en muy poco tiempo, empezó a crecer hasta convertirle en uno de los magos reclamados por grandes marcas y rostros conocidos.

El salto internacional llegó con America’s Got Talent, programa que llevaba varios años intentando contactar con él. La primera vez que recibió la llamada incluso pensó que se trataba de una broma y no contestó. Finalmente, en 2023 aceptó la propuesta y terminó actuando ante Simon Cowell, Sofía Vergara y Heidi Klum. «Al ser personajes tan mega famosos mundialmente hablando, pues da un poco más de respeto», reconoce. Sin embargo, asegura que la experiencia terminó demostrando que la fama no cambia la esencia de las personas. «A veces nos hacemos la idea de que los famosos son como extraterrestres y no. Cuando los ves en persona son como tú, son personas normales», explica en exclusiva a COOL.

Esa misma sensación la ha experimentado en España con algunos de los rostros más populares de la televisión y la crónica social. Tamara Falcó, Paula Echevarría, Risto Mejide o Florentino Fernández han estado entre las personas para las que ha hecho magia y, pese a que reconoce que siempre tiene su punto de impacto encontrarse cara a cara con alguien a quien uno está acostumbrado a ver a través de una pantalla, con el tiempo ha aprendido a tratarles con absoluta naturalidad. «Estás acostumbrado a verlos en televisión y te piensas que no son personas», bromea. En el caso de Risto Mejide, además, se encontró con una versión mucho más amable de la que el público suele asociar al juez de televisión: «Siempre se hace la coña de que da miedo, pero estuvo genial conmigo y no dijo nada malo, al contrario».

Topuria, Marc Márquez y Marcelo: así reaccionan los deportistas

Su particular relación con las celebrities no se limita a la televisión o la moda. Magic Jano también ha hecho magia de cerca para algunos de los deportistas más conocidos del panorama internacional, entre ellos Ilia Topuria, Marc Márquez y Marcelo. Y, curiosamente, ninguno de los tres le puso especialmente difícil su trabajo. «Fueron tíos encantadores, súper normales, naturales y abiertos. No solamente no me lo pusieron difícil, sino que me lo pusieron muy fácil porque se involucraron muchísimo desde el primer momento», cuenta a COOL.

Con Ilia Topuria, eso sí, reconoce que tuvo cierto cuidado a la hora de interactuar con él. «No quería vacilarle mucho por si acaso», admite entre risas. La realidad, sin embargo, fue muy distinta a la que podría imaginar cualquiera que vea al campeón de UFC sobre el octógono. «Fue un tío encantador», asegura. Lo mismo ocurrió con Marc Márquez y Marcelo, a quienes define como personas «súper cercanas». Una experiencia que también le ha permitido comprobar que ser famoso no convierte automáticamente a alguien en un espectador más difícil de sorprender.

Para Jano, la clave está más en la experiencia que tenga cada persona con la magia que en su nivel de popularidad. Alguien acostumbrado a ver trucos puede detectar antes determinados mecanismos, pero estar delante de las cámaras no significa necesariamente estar preparado para lo que va a ocurrir. «Aunque esté delante de las cámaras mucho tiempo, es una persona y producir esa sensación de imposible, de ‘wow’, se puede conseguir», sostiene. Eso sí, existe otro factor que sí puede hacer que una celebrity sea especialmente cuidadosa: la propia exposición pública. «A veces los famosos son más desconfiados, pero no por el tema de la magia, sino por el fin del truco», explica, en referencia a que algunos pueden querer saber si la actuación acabará después publicada en redes sociales.

Una lesión que lo cambió todo

Aunque hoy su agenda está vinculada a eventos, marcas y espectáculos, la historia de Magic Jano comenzó lejos de los escenarios. El fútbol profesional fue durante años su profesión y su forma de vida. Llegó a jugar en Primera División y vivió casi nueve años en Austria, donde también se enfrentó a jugadores que posteriormente se convertirían en estrellas internacionales. Todo cambió en agosto de 2021, cuando una lesión aparentemente sencilla terminó provocándole un problema en el cartílago de la rodilla que requirió varias operaciones. Después de intentarlo una y otra vez, tuvo que asumir que no podía continuar.

«No es lo mismo retirarte porque estás cansado, te sientes mal físicamente o te lesionas mucho, a que te obliguen a dejarlo sí o sí», recuerda. Aquello supuso un golpe especialmente duro porque no había decidido poner punto final a su carrera. «Podría haberme pasado más tarde, pero me tocó con 34 años, que es una buena edad. Si te pasa con 25 o 28 es una jodienda mucho mayor», asegura. Incluso hoy, cuando ve imágenes de aquella etapa, le cuesta reconocerse. «Cuando veo vídeos míos jugando, me parece estar viendo una película. No me creo que fuese yo el que hacía eso», confiesa.

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Fue entonces cuando aquella caja de magia de su infancia dejó de ser simplemente un recuerdo. Jano empezó actuando en un restaurante y poco a poco fue consiguiendo nuevos clientes y contactos. Las redes sociales también jugaron un papel fundamental en su crecimiento, especialmente durante la pandemia, cuando comenzó a ganar visibilidad gracias a los vídeos que publicaba. El trabajo con grandes marcas como Netflix, Amazon, L’Oréal, Estée Lauder, Elizabeth Arden o Dolce & Gabbana terminó consolidando una trayectoria que apenas había comenzado unos años antes.

El niño que no guardó la magia en un cajón

Ahora compagina los eventos corporativos con sus espectáculos y con una faceta cada vez más vinculada a la presentación y el entretenimiento. Su objetivo es seguir creciendo hasta conseguir algún día un espectáculo grande y fijo, al estilo de otros nombres de referencia de la magia española como Mago Pop o Jorge Blass, aunque reconoce que disfruta especialmente de los eventos porque le permiten combinar comunicación, humor y magia.

Su espectáculo, Espectaculoso: La magia de lo imposible, tiene además un significado especial por su relación con Juan Tamariz, uno de los grandes referentes que tuvo desde niño. Precisamente en la Sala Galileo Galilei, donde ahora ha actuado, Jano vio por primera vez en directo al maestro de la magia. «Poder actuar en el mismo sitio donde le vi por primera vez es genial», explica. En su última función quiso rendirle homenaje con un juego especialmente preparado para la ocasión, cerrando así un círculo que comenzó cuando era aquel niño de diez años que recibió una caja de magia por su Primera Comunión.

Si pudiera volver atrás y encontrarse con aquel niño, no le daría grandes consejos. Ni siquiera le pediría que soñara con convertirse en profesional, porque entonces ni él mismo podía imaginar hasta dónde le llevaría aquella afición. Simplemente le daría las gracias por una decisión aparentemente pequeña que terminó cambiándolo todo. «Gracias por no tirarla o por no guardarla en un cajón», asegura. Treinta años después, aquella caja sigue siendo el origen de una historia que pasó del césped a los grandes escenarios y que ahora le permite compartir mesa, escenario y trucos con algunos de los rostros más famosos del mundo.