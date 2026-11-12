Sheila Casas ha roto su silencio sobre sus planes de convertirse en madre. La colaboradora televisiva, cuya vida privada siempre estuvo alejada del foco pese al peso de su apellido hasta que dio el salto a la pequeña pantalla, ha decidido hablar abiertamente sobre su futuro y la razón por la que ha decidido congelar óvulos a sus casi 40 años. La hermana de los Casas, que forma parte de la plantilla de colaboradores de La tarde se mueve, ha abierto una ventana de su intimidad para contar la razón por la que aún no ha tenido hijos.

Sheila Casas desvela por qué ha congelado óvulos

Sabido es que la familia Casas, pese a ser uno de los clanes más buscados por los medios, siempre ha protegido mucho su intimidad —sobre todo Mario y Óscar Casas con sus relaciones sentimentales—. De hecho, también ocurrió así cuando salió a la luz la mediática historia de amor entre Sheila y Álvaro Muñoz Escassi. Un idilio corto pero intenso que copó numerosos titulares y páginas del papel couché. Desde entonces, y pese a su ruptura, la vida privada y sentimental de Sheila ha causado un enorme interés. Tal es así que, al poco tiempo de llevar hace unos meses con Sergio Ignacio Sobrio, ya trascendió su relación.

Ahora, y disfrutando de su soltería, Sheila ha hablado de un tema tabú hasta hace poco: la maternidad superada la barrera de los 35 y la decisión que ha tomado al respecto. «Todo el mundo puede cambiar de opinión. Imagínate que a los 42 años me apetece hacerlo y cambio de opinión», ha explicado en el programa vespertino de Telecinco.

La tertuliana ha dicho que ha comenzado el proceso de congelación de óvulos y, además, ha explicado con todo lujo de detalles cómo ha sido el proceso. «Se llama vitrificación de ovocitos. Tienes que hormonarte durante 14 días. Luego te hacen un punzamiento y te los quitan. Con los años te hacen una prueba para ver tu reserva ovárica y, dependiendo de tu reserva, tienes que hacer un proceso o dos. Yo, como me pilló mayor, tuve que hacer dos y he conseguido congelar 12 ovocitos, pero no sé la calidad. Hasta que no los engendras, no sabes la calidad». Una decisión que ha añadido que se arrepiente no haber tomado antes —ya que se recomienda que una mujer comience este proceso entre los 30 y 35 años—. «Volvería al pasado para hacerlo», ha confesado. «Es algo que deberíamos hacer todas las mujeres. Deberían hacerlo antes de los 35. Nunca sabes qué puede pasar. Una enfermedad, cambiar de opinión… y siempre está bien tenerlos en una clínica», ha dicho.

Asimismo, y desde su punto de vista como soltera, Sheila tiene claro que no va a esperar a tener pareja para convertirse en madre: «Visto lo visto y cómo ha sido mi corrido, cada vez pienso más en ser madre soltera en el caso de que quisiera serlo».