Carlo Costanzia padre se revuelve por Pietro tras la polémica con Juls Janeiro: «No permaneceré impasible ante quienes lo llaman asesino»

Carlo Costanzia di Costigliole ha roto su silencio para defender a su hijo Pietro tras las informaciones que lo han relacionado con Julia Janeiro. El padre de Carlo Costanzia ha publicado un contundente comunicado en sus redes sociales en el que advierte de que no permanecerá impasible ante determinadas publicaciones y anuncia acciones legales si considera que se vulneran sus derechos. Su reacción llega después de que la hija de María José Campanario negara haber mantenido una relación sentimental con Pietro y anunciara también medidas legales por unas informaciones que, según sostiene, han perjudicado su imagen y la han vinculado con un supuesto conflicto familiar.

La polémica comenzó hace semanas, cuando varios medios publicaron informaciones sobre los encuentros entre Julia Janeiro y Pietro Constanzia, uno de los hijos del italiano. Según se contó, la joven habría compartido en privado con su hermana mayor, Andrea Janeiro, que había estado quedando con él. La posterior difusión de esta historia alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre las hermanas y sobre quién habría filtrado la confidencia. Belén Esteban llegó a ser señalada como presunta responsable, aunque Luis Pliego, director de Lecturas, negó que la información hubiera llegado a la revista a través de la colaboradora. En cualquier caso, no se ha confirmado que esta historia sea el motivo de un enfrentamiento entre Julia y Andrea, y la propia Julia ha rechazado que existiera una relación sentimental con Pietro.

La hija de Jesús Janeiro y María José Campanario quiso aclarar la naturaleza de sus encuentros con el italiano en declaraciones a la prensa. «No es verdad que haya tenido una relación con este señor. No tengo que dar explicaciones de con quién me acuesto y con quién me levanto. Simplemente, estuve quedando con esta persona un mes», aseguró. Además, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anunció acciones legales contra Marta Riesco, a quien atribuye unas manifestaciones que considera falsas, y contra quienes den credibilidad a esas afirmaciones. «En ningún caso he mantenido una relación sentimental con esta persona y tal imputación obedece a un claro desprestigio hacia mí, poniéndome en un escenario con el que nada tengo que ver», sostuvo, rechazando también que se vincule esta historia con las presuntas consecuencias en su ámbito familiar.

La reacción de Carlo Costanzia di Costigliole no se ha hecho esperar. El italiano ha defendido públicamente a su hijo y ha dejado claro que no pretende entrar a valorar las relaciones privadas de nadie, pero sí responderá ante lo que considere un ataque contra Pietro. «No voy a entrar a valorar las relaciones personales de nadie: pertenecen a la intimidad de quienes las vivieron y ahí deben quedarse. Pero no toleraré que se pretenda presentar como una ofensa o un desprecio el simple hecho de que alguien sea relacionado con el nombre de mi hijo», ha escrito. En el mismo comunicado, también ha advertido de que no permitirá que se recuperen hechos anteriores para manipularlos o alterar su significado. «No permaneceré impasible ante ningún medio o publicación que pretenda rescatar los tristes hechos de hace dos años para manipularlos a su conveniencia», ha añadido.

El padre de Carlo Costanzia también ha hecho referencia a los titulares que llegaron a calificar a Pietro de «asesino», una expresión que considera inaceptable y ante la que anuncia que tomará medidas. «Eso no volverá a quedar sin respuesta: se emprenderán todas las acciones legales que correspondan en nuestra defensa», ha concluido. Pietro cumple una condena de nueve años de prisión por intento de homicidio tras la agresión ocurrida en Turín en marzo de 2024, en la que un joven sufrió heridas graves y perdió una pierna. Su padre considera que estos hechos no deben utilizarse de forma interesada y reclama que cualquier información sobre su hijo se publique con veracidad.