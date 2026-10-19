Cala Moragas, la única española que ha desfilado para Victoria’s Secret y es hija de un ex político del PP

Cala Moragas ha conseguido hacerse un hueco en una de las pasarelas más cotizadas del mundo de la moda. La modelo española se ha convertido en la única representante nacional del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado este domingo en Los Ángeles, donde ha compartido escenario con algunas de las grandes estrellas internacionales del sector. A sus 26 años, la joven ha dado un nuevo paso en una carrera que comenzó hace apenas un año y que ya la ha llevado a desfilar para firmas de primer nivel como Versace e Isabel Marant. Sin embargo, además de su proyección profesional, su nombre también despierta interés por su historia familiar: es hija de Jorge Moragas, diplomático y exdirigente del Partido Popular que fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy durante su etapa al frente del Gobierno.

La presencia de Cala en el desfile de Victoria’s Secret supone un hito para su trayectoria. La joven participó en la segunda parte del espectáculo, mientras la cantante estadounidense Megan Moroney interpretaba en directo varios temas de su álbum Cloud 9. Para la ocasión, lució un conjunto de camisón en tono malva y compartió pasarela con la modelo georgiana Mathilda Gvarliani. Su aparición formó parte de una edición que reunió a nombres tan conocidos como Bella Hadid, encargada de abrir el desfile, Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel, además de contar con la participación sorpresa de Kylie Jenner. Una cita que volvió a situar a la firma de lencería en el centro de la conversación internacional sobre moda y que ha permitido a la modelo española dar visibilidad a su trabajo ante una audiencia global.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cala Moragas (@calamoragas)

El camino de Cala Moragas hacia las pasarelas internacionales comenzó en 2025, cuando fichó por Ford Models, una de las agencias de representación más conocidas del sector, vinculada al lanzamiento de carreras de modelos de primer nivel. Antes de dar ese paso, la joven había estudiado Fashion Business en Nueva York, una formación centrada en el negocio de la moda que le permitió acercarse profesionalmente a una industria en la que terminaría encontrando su sitio delante de las cámaras.

Su incorporación a Ford Models marcó el inicio de una etapa en la que empezó a trabajar con firmas de prestigio y a ganar presencia en el circuito internacional. Uno de los momentos más destacados llegó durante la Semana de la Moda de Milán de 2025, cuando debutó sobre la pasarela de Versace y fue elegida para abrir el desfile de la colección primavera-verano 2026. No se trataba de una posición cualquiera: inaugurar una presentación de una firma de ese nivel supone una gran responsabilidad, especialmente para una modelo que acaba de comenzar su carrera.

La propia Cala reconoció en una entrevista con ¡HOLA! que aquella oportunidad la pilló por sorpresa. «Fue algo totalmente inesperado, es el puesto más importante y el más difícil, jamás lo habría imaginado», explicó sobre su elección entre las 76 modelos que participaron en el casting de Milán. También admitió que la experiencia le impuso cierto respeto, aunque consiguió disfrutarla: «Fue intimidante, pero al mismo tiempo me sentí muy segura. Abrir el desfile de Versace ha sido, sin duda, una de las experiencias más emocionantes de mi vida».

Hija de Jorge Moragas, ex jefe de gabinete de Mariano Rajoy

Aunque su carrera como modelo está empezando a ganar fuerza, Cala Moragas procede de una familia vinculada a la política y la diplomacia española. Su padre es Jorge Moragas, que ocupó puestos de responsabilidad durante los gobiernos de Mariano Rajoy, entre ellos el de director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Diputado del Partido Popular y diplomático de carrera, Moragas desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de las relaciones institucionales y la política exterior. Posteriormente, continuó su carrera diplomática como representante de España en el extranjero. En la actualidad, ejerce como embajador de España en Tanzania.

Su madre es Paloma Tey, diseñadora española, por lo que Cala ha crecido en un entorno en el que confluyen dos mundos distintos: el de la política y las relaciones internacionales, por un lado, y el de la moda y la creatividad, por otro. Pese a esa conexión familiar, la joven ha comenzado a construir su propia trayectoria profesional dentro de una industria especialmente competitiva, en la que ha logrado llamar la atención de algunas de las principales firmas internacionales.

La sexta española que desfila para Victoria’s Secret

Con su participación en el desfile de 2026, Cala Moragas ha pasado a formar parte de un grupo muy reducido de modelos españolas que han desfilado para Victoria’s Secret. La primera fue Helena Barquilla, que participó en 1995. Después llegaron Esther Cañadas, Eugenia Silva, Clara Alonso y Blanca Padilla, que desfiló para la firma en 2014 y 2017. Cala se convierte así en la sexta española en incorporarse a esta lista y en la única representante nacional de la edición celebrada este domingo en Los Ángeles. El espectáculo contó con la presencia de algunas de las modelos más reconocidas del mundo, entre ellas Anok Yai, Ashley Graham, Joan Smalls, Liu Wen, Paloma Elsesser y Alex Consani. La música también tuvo un papel destacado, con actuaciones de artistas como Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE, que acompañaron diferentes momentos de la presentación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cala Moragas (@calamoragas)

Uno de los grandes reclamos de la noche fue Kylie Jenner, que desfiló por primera vez para la firma y lució el Fantasy Bra, una de las piezas más emblemáticas de la historia de Victoria’s Secret. El conjunto estaba valorado en 50 millones de dólares y contaba con un diamante amarillo central cuyo valor se estimaba en 22 millones.