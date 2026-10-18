Así es la casa de 12 millones de dólares de Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York: tiene jacuzzi, gimnasio y un estudio de yoga

Justin Bieber y Hailey Bieber han construido una vida marcada por el lujo, aunque su día a día también está condicionado por la necesidad de encontrar espacios donde disfrutar de cierta intimidad. Entre sus propiedades destaca un exclusivo apartamento en Nueva York, valorado en unos 12 millones de dólares, situado en uno de los edificios residenciales más cotizados de Manhattan.

El inmueble se encuentra en 160 Leroy Street, una dirección situada en el barrio de West Soho, una de las zonas más atractivas de la ciudad. El edificio destaca por su arquitectura moderna y por ofrecer a sus residentes instalaciones propias de un complejo de lujo.

Una vivienda exclusiva en Manhattan

El apartamento cuenta con aproximadamente 260 metros cuadrados, una superficie considerable para una vivienda en una ciudad donde el espacio es uno de los bienes más preciados. La distribución incluye cuatro dormitorios y diferentes zonas pensadas para separar los momentos de descanso del resto de actividades.

La ubicación es uno de sus principales atractivos. West Soho combina edificios residenciales de alto nivel con galerías de arte, restaurantes y establecimientos de diseño. Además, su proximidad al río Hudson permite disfrutar de un entorno urbano con vistas abiertas y paseos junto al agua.

El edificio, de unas 15 plantas y alrededor de 57 viviendas, ofrece servicios comunes que contribuyen a elevar el valor de las propiedades. Entre ellos figuran espacios destinados al ejercicio físico y al bienestar, una característica especialmente apreciada por quienes buscan mantener sus rutinas sin necesidad de desplazarse.

Jacuzzi, gimnasio y estudio de yoga

Más allá de sus dimensiones y su localización, uno de los puntos fuertes del inmueble son las instalaciones que comparten los residentes. El complejo dispone de gimnasio, jacuzzi y un estudio destinado a actividades como el yoga y el pilates. Estas prestaciones permiten combinar comodidad y privacidad en una ciudad caracterizada por su ritmo acelerado.

El gimnasio facilita mantener una rutina de entrenamiento, mientras que el estudio de yoga ofrece un espacio para actividades más tranquilas. El jacuzzi completa una oferta orientada al descanso después de una jornada de trabajo o de los desplazamientos habituales por Manhattan.

Este tipo de servicios se ha convertido en un elemento habitual en las promociones residenciales de lujo de Nueva York. En los edificios más exclusivos, las zonas comunes forman parte de la experiencia de vivir en ellos y pueden influir tanto en el atractivo de las viviendas como en su precio.

Diseño contemporáneo y piezas de autor

El interior de la vivienda sigue una línea moderna, con especial atención al mobiliario y a los materiales. Entre las piezas destacadas figura el sofá Camaleonda, diseñado por Mario Bellini para B&B Italia, un modelo reconocido por sus formas modulares y su presencia en proyectos de interiorismo contemporáneo.

La elección de este tipo de muebles refleja una tendencia habitual en las viviendas de alto nivel: combinar piezas de diseño con una decoración que no dependa exclusivamente de elementos ornamentales. El objetivo es crear estancias cómodas y visualmente cuidadas, sin renunciar a la funcionalidad.

La zona de comedor y la cocina forman parte de ese planteamiento. Son espacios pensados para el uso diario, pero también para recibir invitados y compartir tiempo con familiares y amigos. En una vivienda de estas características, la distribución resulta tan importante como la superficie, ya que permite aprovechar cada estancia sin renunciar a la sensación de amplitud.

Las vistas al Hudson añaden otro elemento diferencial. En Manhattan, donde los edificios se levantan muy próximos unos a otros, disponer de una perspectiva abierta sobre el río supone un atractivo adicional y contribuye a reforzar el carácter exclusivo del inmueble.

De las redes sociales al éxito internacional

La trayectoria de Justin Bieber comenzó cuando todavía era un adolescente. Sus vídeos musicales publicados en internet llamaron la atención del representante Scooter Braun, que contribuyó a impulsar su carrera y a ponerlo en contacto con profesionales de la industria. El apoyo del cantante Usher también fue importante en sus primeros años.

En 2009 publicó My World, el trabajo que lo situó entre las nuevas figuras del pop internacional. A partir de entonces, su popularidad creció con rapidez y dio paso a giras, discos de éxito y colaboraciones con otros artistas. Con el tiempo, Bieber pasó de ser un fenómeno juvenil a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la música comercial.

Ese éxito ha estado acompañado de importantes ingresos procedentes de su actividad musical, las giras y los acuerdos comerciales. Algunas estimaciones publicadas por medios especializados, como Celebrity Net Worth, han situado su patrimonio en torno a los 300 millones de dólares, aunque estas cifras no constituyen una valoración oficial de sus bienes y pueden variar según los cálculos utilizados.

El lujo de vivir en Nueva York

La vivienda de 160 Leroy Street representa una forma de lujo muy ligada a la ciudad: una localización privilegiada, diseño cuidado y servicios que permiten disfrutar de comodidades sin salir del edificio. Su precio aproximado de 12 millones de dólares refleja tanto las características del apartamento como el valor del mercado inmobiliario en una de las zonas más cotizadas de Manhattan.

Para los Bieber, Nueva York ofrece una alternativa a otros destinos asociados a su vida personal y profesional. La ciudad reúne oportunidades de negocio, actividad cultural y conexiones internacionales, además de permitirles disfrutar de una vivienda adaptada a sus necesidades.

El apartamento destaca por la combinación de espacio, vistas y equipamientos. Sin necesidad de recurrir a una decoración recargada, el diseño contemporáneo y las instalaciones comunes convierten la propiedad en un ejemplo del tipo de residencia que buscan quienes desean disfrutar de Manhattan con un nivel elevado de comodidad y privacidad.