Aimar, el hijo de Verdeliss, se deja ver en un mitin con Pedro Sánchez y las redes ya le buscan ministerio con pulla incluida a su madre: «Ministro de Infancia»

Verdeliss vuelve a colarse en la conversación de las redes sociales por una imagen que poco tiene que ver con los contenidos que acostumbra a compartir con sus millones de seguidores. Esta vez, el protagonista indirecto es su hijo mayor, al que se ha podido ver entre los asistentes al mitin que Pedro Sánchez celebró el pasado viernes en Pamplona. Una fotografía que ha llamado la atención de los usuarios y que ha provocado comentarios de todo tipo, algunos de ellos cargados de ironía por el contexto político en el que aparece el joven. De hecho, varios internautas han aprovechado la escena para bromear con un hipotético futuro político del hijo de la influencer y desearle que algún día llegue a convertirse en ministro de Infancia. Una ocurrencia que, lejos de quedarse en una simple broma, pone sobre la mesa una cuestión que lleva tiempo acompañando a la trayectoria pública de su madre: la exposición de los menores en las redes sociales.

El joven ha sido localizado en el vídeo que el propio PSOE compartió del evento en sus redes sociales. En las imágenes de la convocatoria se le puede ver entre varias personas que visten camisetas rojas durante el encuentro socialista, mientras Pedro Sánchez interviene desde el escenario. Su presencia ha llamado la atención de quienes han reconocido al hijo de una de las creadoras de contenido familiar más conocidas de nuestro país. A partir de ahí, la publicación ha dado pie a comentarios irónicos sobre su asistencia al acto y, especialmente, sobre la posibilidad de que algún día ocupe una responsabilidad relacionada con la protección de la infancia. Una referencia que tiene bastante más trasfondo del que parece a primera vista, teniendo en cuenta que Verdeliss ha hecho de la vida familiar y de la crianza de sus ocho hijos uno de los principales ejes de su exposición pública.

La buena política da sus frutos. Y la mala educación se las dejamos a los de ‘me gusta la fruta’. El #29N va a ganar la buena política frente a la mala educación. https://t.co/uNDOG1c7v0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 13, 2026

La cuestión no es nueva. La utilización de la imagen de los hijos en las redes sociales por parte de sus progenitores ha generado un debate cada vez más intenso, especialmente a medida que se han conocido los riesgos asociados a la huella digital que se construye durante la infancia. En el caso de Verdeliss, buena parte de su popularidad se ha desarrollado precisamente alrededor de su faceta como madre de familia numerosa. Sus seguidores han podido acompañarla durante años en acontecimientos que, en otras familias, quedarían reservados al ámbito privado. Desde el anuncio de nuevos embarazos hasta escenas de la convivencia diaria, sus hijos han formado parte de un relato familiar que ha contribuido a consolidar su marca personal y su comunidad digital. «Mira, ojalá el niño sea ministro de infancia», «Va a regular la ley de exposición a menores en redes» y «Si todos los hijos de Verdeliss pudieran votar el perro tendría asegurada ya la mayoría absoluta», son algunos de los comentarios de los usuarios.

Sea como fuere, lo cierto es que por el momento, Verdeliss no se ha pronunciado públicamente sobre la presencia de su hijo mayor en el mitin de Pedro Sánchez ni sobre los comentarios que ha generado su aparición en las redes sociales. La influencer tampoco ha hecho referencia a las bromas sobre el hipotético futuro del joven como político.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por verdeliss | Estefi Unzu (@verdeliss)

Aimar, el hijo mayor de Verdeliss

Nacido en septiembre de 2005, Aimar ha crecido prácticamente delante de las cámaras y de los seguidores de su madre, que han podido seguir de cerca su evolución desde que era pequeño hasta convertirse en un joven con inquietudes y aficiones propias. Verdeliss siempre ha destacado de él su sensibilidad, generosidad y compromiso con los demás, describiéndolo como una persona bondadosa, inteligente y muy pendiente de sus hermanos. El joven es un apasionado de la informática, una afición que le ha llevado a ganar la Olimpiada Informática de Navarra. También practica atletismo y forma parte del equipo de Pamplona, donde continúa desarrollando su faceta deportiva con el respaldo de su familia. Ahora, además, su nombre ha vuelto a despertar interés por otro motivo: se ha conocido su posicionamiento ideológico, un aspecto de su vida personal que hasta ahora no había tenido tanto protagonismo público.