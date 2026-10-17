La actriz Maribel Verdú, sobre su patrimonio: «Tengo tres pisos, llevo trabajando 30 años y lo he declarado todo a Hacienda»

Maribel Verdú lleva más de cuatro décadas vinculada a la interpretación y ha construido una trayectoria en la que el cine, el teatro y la televisión han ocupado un lugar central.

La actriz madrileña comenzó a trabajar siendo todavía una adolescente y con el paso de los años se convirtió en uno de los rostros más famosos de nuestro país. Durante una entrevista en la que abordó distintos aspectos de su vida profesional, también habló con naturalidad sobre su situación económica y explicó cuál es el patrimonio inmobiliario que ha conseguido reunir después de décadas de trabajo.

La intérprete fue especialmente clara al referirse a sus propiedades. «Tengo tres pisos, sí, pero es que llevo trabajando 30 años. Y no tengo nada más», aseguró.

Teatro, cine y televisión

Maribel Verdú ha dejado claro el origen de sus ingresos y su relación con las obligaciones fiscales. «Todo lo que he ganado haciendo cine, teatro y televisión. No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda», afirmó en Diario Sur.

La actriz defendió así que sus bienes son consecuencia de los años que lleva trabajando en una profesión a la que se incorporó cuando apenas era una niña. Además, su reflexión giraba en torno a la particularidad del trabajo de los intérpretes y a la dificultad de ocultar los ingresos procedentes de una producción audiovisual.

«Nosotros, los actores, sí que no podemos engañar, llega una productora, te paga y ya está», señaló. Sus palabras reflejaban su intención de explicar que los ingresos vinculados a sus trabajos artísticos quedan registrados y que, en su caso, ha cumplido con sus obligaciones tributarias.

Maribel también rechazó presentar su situación económica como algo extraordinario. De hecho, reconoció sentirse afortunada por las oportunidades que ha tenido a lo largo de su vida. «Soy una privilegiada», admitió, una consideración que permite entender su manera de contemplar una carrera que comenzó cuando todavía era muy joven y que se ha prolongado durante décadas.

La carrera de Maribel Verdú

La relación de Maribel Verdú con el mundo artístico comenzó mucho antes de que alcanzara la mayoría de edad. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados a la publicidad, como modelo en spots y catálogos de conocidas firmas comerciales. Poco después llegó su primera oportunidad en televisión de la mano de Vicente Aranda cuando apenas tenía 13 años.

Su entrada en el mundo de la interpretación no estuvo exenta de dudas dentro de su propia familia. Su padre no veía con buenos ojos que su hija se adentrara en una profesión tan temprana, mientras que su madre, según ha contado la propia actriz, parecía más favorable a aquella posibilidad.

Con 15 años dejó los estudios para concentrarse plenamente en su carrera. Fue una decisión que marcaría su trayectoria y que le permitió comenzar a trabajar de manera continuada en una industria en la que terminaría consolidándose como una de las intérpretes más respetadas de su generación.

Su debut cinematográfico llegó con El sueño de Tánger, película en la que compartió protagonismo con Fabio Testi. Aunque aquel primer trabajo no tuvo una especial repercusión, supuso el comienzo de una filmografía que posteriormente crecería de manera considerable.

’27 horas’ y el salto definitivo en el cine

Uno de los primeros trabajos que comenzó a situarla en el radar de la crítica fue 27 horas, dirigida por Montxo Armendáriz. En la película interpretó a una joven drogadicta, un personaje especialmente exigente que la actriz ha señalado entre las experiencias más intensas de sus primeros años de carrera.

El cine fue adquiriendo progresivamente un peso mayor en su trayectoria, aunque Maribel nunca abandonó otros escenarios. En 1986 debutó en teatro interpretando a Julieta y, desde entonces, ha compaginado los escenarios con sus trabajos cinematográficos y televisivos.

La televisión también forma parte esencial de su recorrido profesional. Entre sus primeras apariciones en este medio figuran series como Turno de oficio y Segunda enseñanza, proyectos que contribuyeron a ampliar su popularidad y a consolidar su presencia ante el público.

‘Amantes’, un punto de inflexión

Si existe una película especialmente vinculada a la madurez artística de Maribel Verdú es Amantes, nuevamente bajo la dirección de Vicente Aranda. La actriz ha considerado este trabajo como un antes y un después en su carrera cinematográfica, al considerar que supuso un importante salto en su evolución como intérprete.

Desde entonces, su trayectoria no ha dejado de crecer y ha combinado títulos cinematográficos con proyectos teatrales y televisivos. Una carrera construida, en definitiva, sobre décadas de trabajo y que la propia actriz utiliza como contexto cuando habla de su patrimonio.

En el ámbito personal, Maribel Verdú contrajo matrimonio en 1999 con Pedro Larrañaga, hijo de los también actores Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo. Desde entonces, ambos han mantenido su vida privada alejada, en buena medida, del foco mediático.

Como vemos, al hablar de sus propiedades, la actriz quiso precisamente poner el acento en ese largo recorrido profesional. Sus tres pisos, según sus propias palabras, son el resultado de los ingresos obtenidos durante años de trabajo en cine, teatro y televisión.