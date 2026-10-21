3.000 metros cuadrados de parcela, piscina, sauna y campo de fútbol: así es por dentro la impresionante casa de Dani Carvajal en Madrid

Dani Carvajal acaba de comenzar una nueva etapa profesional en el Getafe CF después de una trayectoria marcada por sus años en el Real Madrid y por su presencia habitual en la selección española. Lejos de los estadios, el futbolista disfruta junto a su familia de una vivienda diseñada para ofrecer privacidad, comodidad y numerosas posibilidades de ocio.

La casa se encuentra en Boadilla del Monte, una de las localidades de la Comunidad de Madrid más conocidas por sus grandes propiedades residenciales. En concreto, está situada en la exclusiva urbanización Las Lomas, un entorno caracterizado por sus viviendas de grandes dimensiones y amplias zonas verdes.

La propiedad dispone de aproximadamente 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados. Una superficie que permite distribuir la vivienda en diferentes ambientes y reservar una parte importante del terreno para jardines e instalaciones deportivas.

Una mansión muy luminosa

El diseño de la vivienda responde a una estética contemporánea, con líneas rectas, espacios abiertos y grandes ventanales. La arquitectura busca aprovechar al máximo la entrada de luz natural y establecer una conexión visual constante entre el interior y las zonas ajardinadas.

La decoración mantiene una línea similar. Los tonos blancos, grises y otros colores neutros predominan en las diferentes estancias, acompañados por materiales naturales que aportan calidez y evitan que los espacios resulten excesivamente fríos.

El salón es uno de los puntos principales de la vivienda. La estancia cuenta con sofás de grandes dimensiones y diferentes zonas de descanso, además de mobiliario de líneas sencillas que mantiene la coherencia con el conjunto de la casa. La amplitud permite crear distintos ambientes sin necesidad de sobrecargar la decoración.

El comedor sigue la misma filosofía. La presencia de materiales sobrios, una iluminación cuidada y una distribución despejada convierten este espacio en una zona pensada tanto para las comidas familiares como para recibir invitados.

Un jardín pensado para el deporte

Si los interiores destacan por su amplitud y luminosidad, es en el exterior donde la propiedad reúne algunos de sus elementos más llamativos. La parcela de 3.000 metros cuadrados permite disponer de diferentes espacios destinados al ocio y a la práctica deportiva.

Entre ellos se encuentra una piscina privada, integrada en una amplia zona ajardinada. Los espacios exteriores están rodeados de árboles y vegetación, lo que aporta intimidad y permite disfrutar de la vivienda sin perder el contacto con la naturaleza.

La propiedad cuenta además con una pista de tenis y un campo de fútbol. Dos instalaciones especialmente relacionadas con la trayectoria de Dani Carvajal, que ha dedicado buena parte de su vida al deporte desde que comenzó su formación como futbolista.

Tiene un campo de golf

El equipamiento exterior va todavía más allá. La finca dispone también de un pequeño campo de golf privado, una característica poco habitual en una vivienda convencional y que amplía las posibilidades de ocio dentro de la propia parcela.

La combinación de piscina, pista de tenis, campo de fútbol y zona de golf convierte el exterior en una extensión de la propia vivienda. A ello se suman las áreas ajardinadas y los rincones destinados al descanso, que permiten utilizar la finca de maneras diferentes según el momento del día.

Los árboles y la abundante vegetación tienen también un papel importante. Además de aportar un componente paisajístico, contribuyen a crear diferentes espacios dentro de la parcela y favorecen la sensación de privacidad.

Una vivienda pensada para la familia

La distribución de la casa responde a una idea clara: combinar las necesidades de una familia con las de un deportista acostumbrado a una rutina exigente. Los espacios interiores ofrecen zonas amplias para la convivencia, mientras que el jardín concentra buena parte de las posibilidades de ocio.

La privacidad es otro de los elementos que cobra importancia. En una propiedad de estas dimensiones, las diferentes zonas de la finca permiten disfrutar de momentos de tranquilidad sin necesidad de salir de casa. El entorno residencial de Las Lomas contribuye además a mantener ese carácter reservado.

El deporte también está presente en casa

La relación de Carvajal con el deporte no termina cuando abandona el campo. Su propia vivienda refleja una parte importante de ese estilo de vida, con instalaciones que permiten practicar diferentes disciplinas y disfrutar del ejercicio de una manera más relajada.

La piscina, el tenis, el fútbol y el golf conviven con las zonas verdes y los espacios de descanso. Todo ello queda integrado en una propiedad de grandes dimensiones en la que la vida familiar y la actividad deportiva comparten protagonismo.

En el interior, mientras tanto, predominan la sencillez y los espacios luminosos. Una combinación que contrasta con el equipamiento exterior y que convierte la vivienda en un lugar pensado para dos ritmos diferentes: la actividad y el descanso.

Así es la casa en la que Dani Carvajal disfruta de su vida privada en Madrid mientras afronta una nueva etapa de su carrera deportiva. Una finca de 3.000 metros cuadrados de parcela, con amplias zonas ajardinadas, piscina, sauna y diferentes instalaciones deportivas, que ofrece al futbolista un espacio en el que mantener algunas de sus grandes pasiones sin salir de casa.