Roberto Siguero, maquillador: «Para las arrugas alrededor de los labios a partir de los 60 años, es mejor pintarlas con bases muy fluidas y transparentes»

Las líneas alrededor de los labios forman parte de los cambios naturales de la piel y no tienen por qué impedir disfrutar del maquillaje. A partir de los 60, los labios pueden perder algo de volumen y definición, mientras que la zona que los rodea tiende a mostrar más textura o sequedad. Con algunos ajustes, es posible aplicar color de manera favorecedora sin intentar cubrir cada pliegue. La clave está en preparar bien la piel, elegir fórmulas cómodas y trabajar con capas ligeras que respeten la expresión del rostro.

El maquillaje no elimina las arrugas, pero sí puede suavizar su apariencia y ayudar a que el labial permanezca dentro del contorno. Conviene evitar las fórmulas muy secas, los trazos excesivamente oscuros y el exceso de producto, porque pueden destacar las líneas o desplazarse hacia ellas. En cambio, una hidratación adecuada, un perfilador cremoso y una barra satinada suelen ofrecer un acabado flexible y natural. También importa el color: los tonos medios y cercanos al labio real son fáciles de llevar, aunque no existe una norma que obligue a renunciar a los rojos o a los colores intensos. La mejor técnica es la que aporta comodidad y encaja con el estilo personal.

Cómo maquillar las arrugas alrededor de los labios a partir de los 60 años

Empieza con la piel limpia y aplica una crema hidratante en el contorno de la boca, sin acercarla demasiado a la mucosa. En los labios, utiliza un bálsamo sencillo y deja que se absorba unos minutos.

Antes de aplicar el color, retira suavemente el exceso con un pañuelo para evitar que el perfilador resbale. Si hay pieles levantadas, no las arranques ni recurras a exfoliaciones agresivas: pueden irritar una zona delicada y hacer que el maquillaje quede irregular.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda elegir productos labiales no irritantes y aplicar bálsamo con protección solar SPF 30 o superior al exponerse al sol. Puedes consultar sus consejos en su guía para labios secos y agrietados.

Prioriza acabados cremosos o satinados

Las barras cremosas, satinadas o tipo bálsamo se deslizan con facilidad y suelen resultar más cómodas cuando los labios están secos. Los mates muy rígidos pueden resaltar las zonas descamadas y hacer más visible la textura.

No es necesario descartarlos por completo: si te gusta ese acabado, busca una fórmula flexible, hidrata antes y aplica poca cantidad.

Perfilar sin endurecer la expresión

El perfilador ayuda a definir el borde y a reducir el desplazamiento del labial. Escoge un lápiz cremoso de un color parecido al de la barra o al tono natural de tus labios. Dibuja pequeños trazos siguiendo la forma real, en lugar de marcar una línea continua y muy intensa. Difumina el borde hacia dentro con un pincel o con la yema del dedo limpio.

Si el contorno ha perdido definición, puedes corregir pequeñas irregularidades, pero evita dibujar muy por fuera: el resultado puede parecer artificial y el producto tendrá más posibilidades de asentarse en los pliegues.

La Cleveland Clinic explica que las líneas labiales son un cambio frecuente asociado al envejecimiento y que el sol y el tabaco pueden contribuir a que se marquen más; puedes ampliar la información en su artículo sobre las arrugas de los labios.

Aplicar el labial en capas finas

Aplica el color con un pincel o a pequeños toques. Empieza por el centro y extiéndelo hacia las comisuras, sin acumular producto en los bordes. Presiona suavemente un pañuelo para retirar el exceso y añade una segunda capa fina si necesitas más intensidad.

Para evitar que el color se desplace, puedes utilizar una pequeña cantidad de primer específico para labios o un perfilador transparente diseñado para limitar el sangrado del pigmento. No extiendas una capa gruesa de corrector sobre las arrugas: al secarse, puede cuartearse y hacerlas más evidentes.

Qué tonos favorecen en los labios a partir de los 60

Los rosas amarronados, los tonos frambuesa suaves, los nude cálidos y los rojos de intensidad media suelen ser opciones versátiles. Un color demasiado pálido puede borrar visualmente el contorno, mientras que uno muy oscuro puede crear un contraste marcado; ambos pueden funcionar si ese es el efecto que buscas. Lo importante es probar el tono con luz natural y observar cómo armoniza con la piel y el resto del maquillaje.

Errores que conviene evitar

No maquilles sobre labios agrietados sin hidratarlos, no frotes la piel con fuerza y evita reaplicar capas gruesas durante el día. Si un producto provoca escozor, ardor o irritación, deja de utilizarlo.

Por la noche, retira el maquillaje con suavidad y vuelve a aplicar bálsamo. El cuidado diario y la protección solar no borran las arrugas existentes, pero ayudan a mantener la piel en mejores condiciones.

A partir de los 60, el objetivo no tiene que ser esconder cada línea. Una preparación cuidadosa, un contorno suavemente definido y una textura confortable permiten llevar el color con naturalidad y confianza. El mejor resultado es aquel que acompaña la expresión del rostro, en lugar de intentar inmovilizarla.