Una peluquera desvela el truco de pelo de la Reina Letizia que casi no se ve: «La forma de colocarla es crucial»

Hay accesorios capaces de transformar un peinado sin apenas hacerse notar. La Reina Letizia lo ha demostrado con una diadema tan fina y discreta que prácticamente desaparece entre su melena . Combinada con sus ondas naturales y su característica raya al lado, consigue mantener el cabello bajo control, despejar el rostro y aportar volumen sin renunciar al movimiento. Un truco de belleza sencillo que merece la pena copiar. La Reina Letizia ha recurrido en numerosas apariciones públicas a esta diadema casi imperceptible, del mismo tono oscuro que su cabello . La hemos visto con ella durante la Feria del Libro de Madrid y en diferentes actos oficiales. Su función va mucho más allá de la estética: sujetar el pelo sin que se note que está recogido .

La diadema invisible que mantiene el pelo en su sitio

La clave de este accesorio está en su discreción. Permite retirar los mechones de la cara y controlar la melena sin recurrir a coletas ni recogidos , algo especialmente práctico en días de viento o cuando el cabello tiende a perder su forma. También contribuye a crear una silueta más elevada en la parte posterior de la cabeza, aportando sensación de volumen. El resultado es una melena suelta, con movimiento, pero mucho más controlada. Una solución que funciona tanto con un traje de chaqueta como con estilismos más informales.

La raya al lado, otro de sus secretos de belleza

La diadema no trabaja sola. La raya ligeramente ladeada es uno de los detalles que definen el peinado de la Reina y ayuda a darle un aspecto natural, sin resultar demasiado informal. Esta distribución del cabello introduce asimetría, enmarca el rostro y aporta dinamismo a la melena.

Rosi Fernández, directora del salón Ananda Ferdí de Madrid, explica que «la forma en que se coloca la raya es crucial» para conseguir un resultado favorecedor. Su recomendación es definirla bien con un peine y controlar los mechones de ambos lados para mantener la armonía del peinado.

La preparación también cuenta. Para conseguir cuerpo sin perder naturalidad, la peluquera aconseja trabajar las raíces con un producto voluminizador . El cabello recién lavado puede resultar demasiado resbaladizo, por lo que, si lo lavas ese mismo día, conviene secarlo por completo antes de colocar la diadema.

Cómo conseguir el peinado de la Reina Letizia en casa

Para recrear este efecto, empieza por marcar una raya lateral ligeramente desplazada del centro . Después, crea unas ondas suaves con movimiento, evitando un acabado excesivamente perfecto.

Elige una diadema muy fina, preferiblemente del mismo color que tu pelo , y colócala a unos tres o cuatro centímetros de la línea de nacimiento. Según Fernández, la posición es importante para que el accesorio se integre en el peinado. Asegúrate también de que los extremos queden bien escondidos detrás de las orejas. Para terminar, aplica una pequeña cantidad de laca de fijación media en la raíz y la coronilla , sin apelmazar los largos. Así controlarás el encrespamiento y los pelitos sueltos, pero conservarás la textura natural.

¿Y si no tienes diadema? También puedes recrear el efecto con horquillas invisibles. Basta con llevar los mechones laterales hacia atrás y sujetarlos discretamente, levantando ligeramente el cabello de la coronilla para conseguir ese acabado pulido y con volumen.