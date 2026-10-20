Parches faciales: qué dicen los expertos sobre esta tendencia de belleza y si realmente funcionan

Últimamente no hago más que ver vídeos en redes sociales de rutinas de belleza basadas en la superposición de parches. Prácticamente, lo que vienen a vender estos nuevos rituales es que cada zona requiere de un parche y que, cuantos más parches, mejor. Venimos de unos años en los que el minimalismo cosmético ha quedado completamente desbancado por rutinas que hacen gala de la expresión del más es más. ¿Pero realmente es necesario llenarse la cara de parches? ¿Hay alguna forma de utilizar esta técnica que sea realmente beneficiosa para la salud? Veamos qué nos dicen los expertos.

Ahora hay un debate que salpica las redes en cuanto a la cosmética que realmente nos hace plantearnos muchas veces si una rutina se hace popular por sus beneficios o porque es visual y divertida para ganar visualizaciones. Con la tendencia a ponerse parches sobre parches, ocurre un poco eso. Esta tendencia, denominada skin mapping exprés, es una técnica que consiste en ponerse parches de ojos en zonas estratégicas de la piel más delicada del rostro y poner encima una mascarilla.

En teoría, lo que más atrae de esta tendencia es que proporciona un resultado glass skin, es decir, esa sensación de tener la piel completamente brillante y con efecto espejo. Y la clave para conseguirlo son las mascarillas faciales, el producto estrella que se ha viralizado como uno de los grandes productos del año.

El motivo por el que se utiliza esta técnica de superponer parches es que, en teoría, lo que se consigue es aprovechar los beneficios de ambos productos. Están, por un lado, los parches para ojos, que se aplican por su nivel de activos con el fin de mejorar temporalmente el aspecto de las líneas finas causadas por la deshidratación y reducir ligeramente la hinchazón. Y, sobre estos, se coloca una mascarilla hidratante.

La combinación de ambas puede ayudar a retener agua en la capa superficial de la piel. Además, como los parches quedan cubiertos, se podría llegar a pensar que esto aumenta la absorción de la zona y el resultado final. Pero aquí el problema: no está demostrado que eso sea real y hay pieles que podrían no aguantar el tratamiento.

Lo primero es revisar los ingredientes

La clave para saber si una mascarilla funciona está en distinguir dos cosas: que los parches puedan tener una utilidad cosmética real y que multiplicar su número, o cubrirlos con otra mascarilla, vaya a mejorar necesariamente sus resultados. La base de las mascarillas es que, en un solo paso, son capaces de proporcionar una gran cantidad de nutrientes a la piel. Son perfectas para dar forma a lo que tanto conocemos como el efecto flash.

Para eso hay un punto que debes tener en cuenta: la clave está en la técnica. Y esto quiere decir que debes saber tanto qué ingrediente precisa tu piel como cuándo debes aplicar el producto. Hay un matiz importante: debes tener precaución de no mezclar ingredientes. Más allá de la lógica por la que los parches o las mascarillas pueden ser mejores o peores, debes tener en cuenta que están formulados por activos y que, si tu intención es juntarlos, deben ser compatibles.

Recuerda que no es lo mismo colocar parches de hidrogel bajo los ojos y una mascarilla de tela encima que utilizar parches con retinol, ácidos u otros activos potentes bajo una mascarilla muy oclusiva. Es importante controlar los activos que utilizamos en estos productos, en cuyo caso recomienda colágeno natural puro, péptidos y moléculas de colágeno o ácido hialurónico; en ocasiones incluso también aparecen con cafeína.

Otra clave que subraya Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour, está en la sinergia (o interferencia) entre activos. «Si mezclamos varios activos, las fórmulas pueden corromperse y no conseguir el efecto deseado», explica Garín. En esta línea, Mireia Fernández, directora dermocosmética en Perricone MD, apunta que «los contornos se diseñan con fórmulas muy precisas, con concentraciones bajas para respetar esa piel tan delicada».

«Si encima aplicas una capa oclusiva, estás forzando la penetración sin poder controlar la dosis. Es como duplicar el tratamiento, con todos los efectos secundarios que puede implicar». Por eso, antes de caer en rutinas que vemos por redes sociales, lo más seguro es avisar a los profesionales, conocer tu piel y estar atentos a los riesgos que pueda conllevar.

Vigila la técnica

Si algo debe prevalecer sobre cualquier cosa en la cosmética es que los beneficios de un producto no dependen tanto de cuánto los uses, sino de cómo los uses. Es decir, que sin una buena técnica o un correcto uso de los cosméticos, las oportunidades de ver beneficios reales disminuyen considerablemente. Esta lógica se aplica también a los parches, especialmente en zonas tan delicadas como las ojeras.

Esta superficie es una de las más delicadas del rostro, ya que presenta la capa de piel más fina; por tanto, caer en complicaciones o reacciones es fácil si no se aplican bien los productos. Arkaitz Felices, cosmetólogo y director de Care, distribuidor oficial de Reviderm en España, y Abigail Arduan, matizan que «los parches son un tratamiento puntual, intensivo e inmediato, con una acción flash más regeneradora y de tratamiento a largo plazo».

El experto desmitifica la creencia de que hay que dejarlos durante largos periodos de tiempo. Por el contrario, señala, «los parches están diseñados para actuar en un tiempo controlado. Dejarlo más tiempo del indicado no aumenta el beneficio; al contrario, puede ser contraproducente».