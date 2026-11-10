Mata a tiros a un albanés de 39 años en Orihuela Costa (Alicante) y huye en patinete

Un albanés, de 39 años, ha sido asesinado a tiros en Orihuela Costa (Alicante) este martes. La Guardia Civil investiga los hechos, según han confirmado fuentes del Instituto Armado. Más allá de esas fuentes, solo ha trascendido, de otras, que el supuesto autor de los disparos que han causado la muerte a la víctima era otro hombre que ha huido a bordo de un patinete. El móvil de crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas.

Los hechos traen a la memoria un caso acaecido en Reus (Tarragona) en 2018, cuando, tal como entonces publicó OKDIARIO, un hombre fue abatido en plena calle por los disparos desde un vehículo. Entonces, los hechos se produjeron pasadas las 12 de la noche. Es decir, en plena madrugada.

Orihuela Costa es un núcleo urbano que pertenece a la localidad de Orihuela, en la comarca de Vega Baja, en la provincia de Alicante. Se encuentra a más de 30 kilómetros de la ciudad de Orihuela. En concreto, entre Torrevieja y Pilar de la Horadada, el último municipio de la provincia de Alicante y lindante con la Región de Murcia. El crimen se ha cometido en el bar de un club de pádel de la localidad. Allí es donde el autor ha encontrado a su víctima y ha terminado con su vida, según el diario Información de Alicante.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado un vehículo SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente) al lugar de los hechos. Pero solo han podido certificar la muerte del hombre que había sido tiroteado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación acerca de estos hechos que rodean este crimen y que actualmente se encuentra en marcha, sin que haya trascendido más información acerca de las pesquisas en torno a este caso que ahora mismo están siguiendo los agentes del Instituto Armado.