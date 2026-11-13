Una diputada de Compromís tiene bloqueada la ley del suelo valenciana al no firmar un trámite como secretaria de comisión

Una diputada de Compromís mantiene bloqueada la tramitación de la ley del suelo autonómica en las Cortes Valencianas al no cumplimentar la firma de un trámite sin el que el texto no puede continuar su procedimiento parlamentario. Se trata de Paula Espinosa, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente en la citada Cámara. La firma de la secretaria es indispensable para dar curso al trámite. Se trata de la ordenación de las enmiendas parciales de la citada ley, que ya han realizado los servicios jurídicos de la Cámara y no recae sobre ella.

La situación es de tal gravedad que este jueves, la presidenta de la mencionada comisión de medio ambiente, la popular María Gómez, ha remitido por vía oficial un requerimiento para que la diputada de Compromís Paula Espinosa proceda a la firma inmediata del documento «que los servicios de la Cámara han puesto a su disposición para no obstruir el trámite parlamentario».

Paula Espinosa es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente en las Cortes Valencianas en virtud de la decisión acordada al inicio de la legislatura para que los miembros de los cuatro grupos con representación parlamentaria (PP, PSPV, Compromís y Vox) la tuvieran también al frente de las comisiones.

Los hechos revisten una especial gravedad. El bloqueo de una ley por parte de un diputado cuya firma es indispensable para continuar con su tramitación no tiene antecedentes en la cámara autonómica. Por ello, están siendo seguidos con especial sorpresa por los parlamentarios autonómicos.

De hecho, este viernes, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Fernando Pastor, se ha referido directamente a este asunto. «Estamos asistiendo atónitos a un intento sin precedentes de obstaculizar la tramitación de una ley que puede ser un auténtico revulsivo para que los valencianos con problemas de acceso a una vivienda encuentren una solución».

En el requerimiento enviado este jueves desde las Cortes Valencianas a la diputada de Compromís Paula Espinosa, la presidenta de la comisión, María Gómez, le recuerda, entre estas cuestiones, que la propia Presidencia le requirió verbalmente y a través de WhatsApp para que firmara ese documento, pero que la secretaria de la comisión no solo no lo ha firmado, sino que tampoco ha comunicado por escrito motivo alguno que lo impida, pese a haber tenido acceso a los medios telemáticos de firma que las Cortes Valencianas ponen al servicio de los diputados o en papel, pues se encontraba presente en la Cámara.