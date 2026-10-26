Detenido un español de padres marroquíes por atropellar a otros dos tras una discusión en Dolores (Alicante)

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Dolores (Alicante) a un joven de 21 años como presunto autor de un atropello supuestamente intencionado de otros dos jóvenes, de 20 y 29 años. Los hechos que han provocado la detención se han producido la madrugada del pasado 13 de septiembre. Los investigadores, según el relato de la Guardia Civil, han podido comprobar que «la maniobra iba dirigida directamente contra ellos», en referencia a los jóvenes atropellados. Y que la agresión habría sido «una represalia tras una disputa».

Tanto el supuesto autor como las dos víctimas son españoles de padres marroquíes, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas a la investigación. No obstante, no existe ningún móvil oculto que explique los hechos, según también fuentes de la investigación. El detenido y las víctimas cuentan con antecedentes.

Tras el atropello, y siempre según la Guardia Civil, el vehículo impactó también contra el bordillo y contra la fachada de una vivienda, lo que ocasionó daños materiales. Luego, el autor se dio a la fuga y abandonó el vehículo en las inmediaciones del sitio en que se habían producido los hechos.

Al detenido se le atribuyen los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa y conducción temeraria. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela ha decretado su libertad con cargos. Las dos personas que fueron atropelladas se recuperan en sus domicilios y sus vidas no corren peligro.

La detención del supuesto autor se había producido después de que la Guardia Civil hubiera localizado el vehículo utilizado en el atropello. Ha sido, precisamente, el análisis de los daños que presentaba el coche, unido a la información recabada de los testigos presentes en el momento de producirse los hechos, lo que ha permitido avanzar en la reconstrucción de los mismos y determinar cuáles fueron las circunstancias en que se produjeron.

Así, supuestamente, el detenido había iniciado una peligrosa conducción, realizando un giro brusco para cambiar de dirección y dirigiendo el vehículo hacia donde se encontraban las dos víctimas, arremetiendo contra ellas, supuestamente, y arrollándolas.