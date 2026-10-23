El nº2 de Emergencias pedirá declarar otra vez en el caso de la DANA para rebatir pruebas de los últimos 18 meses

La defensa de Emilio Argüeso, investigado en la causa de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, que dirige el letrado José María Bueno, solicitará la próxima semana al juzgado que el ex secretario autonómico de Emergencias y ex número 2 de esa consellería declare de nuevo en el caso, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al citado Emilio Argüeso.

La decisión de Emilio Argüeso no está motivada por el último escrito de apelación, en el que Argüeso exculpaba a la ex consellera Salomé Pradas, expresamente, en un párrafo clave que ha pasado desapercibido hasta ahora, sino por el tiempo transcurrido desde su primera declaración y la gran cantidad de pruebas que desde entonces se han llevado a cabo. La primera declaración de Emilio Argüeso ante la instructora se produjo en abril de 2025. Es decir, hace 18 meses.

Algunas de esas pruebas, según las fuentes consultadas, merecen una explicación por parte del citado ex secretario autonómico de emergencias. Según han confirmado las mismas fuentes, Emilio Argüeso decidirá en el transcurso de esa misma declaración si responde a las preguntas de la juez y el fiscal o solo a las de su defensa.

Por lo que respecta al párrafo del escrito de apelación directa remitido por el abogado que dirige la defensa del número 2 de emergencias en la DANA, en el mismo, exculpa de responsabilidad en la tragedia a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, como se ha dicho. Se trata de un párrafo clave que hasta ahora ha pasado desapercibido.

En concreto, José María Bueno expone en lo que es la base de su escrito que su cliente no formaba parte del comité de dirección del CECOPI, como había deslizado la juez que dirige la causa, Nuria Ruiz Tobarra, en un auto anterior. Y sí recuerda que el citado comité de dirección estaba conformado por la consellera y por la entonces delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Esta última, a quien la magistrada ha rechazado declarar investigada en la causa.

En el punto 1 de la citada apelación directa, José María Bueno se refiere a la «competencia de la consellera para convocar y constituir el CECOPI». El letrado expone en el escrito que: «El Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias carece de habilitación legal y competencia propia para convocar y constituir el CECOPI».

Y añade, a renglón seguido, un párrafo clave para entender que el escrito no está dirigido contra Salomé Pradas: «Ciertamente, ello no se debe interpretar como que esta parte considera que quien es competente para convocar el CECOPI tenga algún tipo de responsabilidad penal en los trágicos resultados de la DANA de 2024, que a nuestro juicio no la tiene, pues no es este el sentido de nuestro alegato; lo único que queremos dejar claro es que mi cliente no tenía poder, competencia o facultad de convocar el CECOPI».