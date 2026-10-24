La comunidad científica no da crédito: descubren un planeta con agua y un clima similar al de la Tierra

LHS 1140 b. Este es el nombre del exoplaneta similar a la Tierra que fue descubierto en el año 2017 y que podría albergar hasta un 20% de agua, según los últimos estudios realizados por científicos. La NASA y las autoridades competentes siguen investigando todo lo que ocurre en esta supertierra que está situada a 48 años luz de la Tierra y que orbita dentro de la zona habitable por su estrella, una enana roja. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el exoplaneta que podría ser similar a la Tierra.

La última misión del Artemis II, que llevó al hombre a una zona de la Luna que jamás había sido visitada, ha despertado el interés por lo desconocido y el futuro que le puede quedar a la Tierra, manteniendo las condiciones necesarias para seguir dando lugar a la vida. La pregunta sobre los años que aguantará nuestro planeta siempre está encima de la mesa y por ello los científicos planetarios y astrónomos más importantes del mundo intentan buscar respuestas de cara al futuro.

Por ello, en los últimos tiempos, el Telescopio Espacial James Webb de la NASA se ha convertido en un gran aliado para intentar dar con exoplanetas que circulan fuera de nuestro sistema solar. Estos son los planetas extrasolares que orbitan por una estrella diferente al Sol y que están en el centro de estudio de la comunidad científica para determinar si en el futuro podrían reunir las condiciones necesarias como para albergar la vida humana. Entre ellos está el LHS 1140 b.

El planeta con agua más similar a la Tierra

El exoplaneta LHS 1140 b es una supertierra descubierta en el año 2017, que está situada a 48 años luz de la Tierra y que, según dicen los primeros estudios, podría albergar hasta un 20% de agua. Esto quiere decir que podría tener grandes océanos que dieran lugar a la vida. De momento, investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto una atmósfera que rodea a este planeta rocoso y el gas detectado dentro de ella es el helio, que no sería compatible con la vida. Eso sí, esto no quiere decir que no haya más gases dentro de ella.

Collin Cherubim, de la Universidad de Harvard, es el autor principal de un estudio que se ha centrado en este descubrimiento, que ha calificado como «un gran logro». «Esta es la primera vez que alguien encuentra una atmósfera en un planeta rocoso en la zona habitable de otra estrella», confesó en declaraciones que recoge BBC y que hacen referencia a un artículo publicado en la Science sobre un exoplaneta que la NASA estima que entre el 10% y el 20% de su masa podría ser agua, convirtiéndolo en un posible «mundo acuático».

«La gente suele estar interesada en las grandes preguntas: ‘¿Estamos solos? ¿Hay vida más allá de la Tierra o más allá de nuestro sistema solar?’. En ese sentido, este estudio revela la primera atmósfera descubierta en un planeta rocoso en la zona habitable de una estrella fuera de nuestro sistema solar», afirmó sobre este descubrimiento David Charbonneau, científico de Harvard que también ha opinado respecto a un planeta que centra los estudios de la NASA que ha ofrecido las siguientes características:

Nombre: LHS 1140 b.

Tipo de planeta: Supertierra.

Masa: 6,38 veces la de la Tierra.

Ratio del planeta: 1,73 veces la Tierra.

Periodo orbital: 24,7 días.

«LHS 1140 b es un exoplaneta tipo supertierra que orbita una estrella de tipo M. Su masa es de 6,38 veces la de la Tierra, tarda 24,7 días en completar una órbita alrededor de su estrella y se encuentra a 0,0957 UA de ella. Su descubrimiento se anunció en 2017», informan desde la NASA en el canal específico que dedican a este exoplaneta.