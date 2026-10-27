Se busca al vecino de Burgos que cobró del ayuntamiento sin ir a trabajar: el BOE lo confirma

El Ayuntamiento de Burgos ha reclamado a un empleado municipal la devolución de 279,20 euros que habría cobrado al no acudir a trabajar durante varios días sin tener una causa justificada. El Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha hecho eco de esto y ha intervenido, después de que los intentos de notificar personalmente al trabajador no tuvieran éxito.

El Consistorio comenzó un procedimiento administrativo para recuperar las cantidades abonadas de forma indebida. Esto ha supuesto que el Ayuntamiento utilizara una notificación oficial para comunicar al afectado la reclamación económica y los pasos necesarios para presentar su defensa.

La clave: BOE

El Ayuntamiento de Burgos notificó el pasado 24 de septiembre este suceso. En esa notificación se informa al empleado de la existencia de un expediente relacionado con retribuciones percibidas por jornadas laborales no realizadas.

Un escrito que concede al trabajador un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones, aportar justificantes o consultar la documentación correspondiente.

La realización de estos trámites se pueden llevar a cabo en el Servicio de Personal del Ayuntamiento, identificando el expediente administrativo. La publicación en el BOE se produjo después de que la Administración no consiguiera comunicarle el procedimiento mediante las notificaciones enviadas a su domicilio.

¿Qué sucede con el dinero?

El procedimiento contempla la revisión de posibles alegaciones por parte del empleado antes de concluir una resolución definitiva. Además, si el no identificado decide no pagar la deuda voluntariamente será el Consistorio el que iniciará un procedimiento de recaudación ejecutiva para recuperar el dinero.

Esto se traduce como un reclamo que podría continuar por la vía administrativa hasta conseguir el cobro de la cantidad pendiente. Este caso pone el foco de debate en las administraciones públicas para reclamar salarios abonados por jornadas no trabajadas.

Por lo tanto, la información que está publicada no confirma si el empleado presentó alegaciones ni si finalmente devolvió los 279,20 euros reclamados por el Ayuntamiento de Burgos. Lo que sí se sabe es el procedimiento y las consecuencias a las que se podría enfrentar este individuo.