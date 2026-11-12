Vox se suma a la queja por el uso indebido del Parlament de la socialista Rosario Sánchez sin ser diputada

Sólo la portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, ha pedido intervenir en la última reunión de la Junta de Portavoces del Parlament para pronunciarse sobre el uso indebido y persistente de la socialista Rosario Sánchez de la sala de prensa de la Cámara sin ser diputada e inclumpliendo incluso las excepciones que sí le permitirían un uso esporádico de la sala. Manuela Cañadas ha mostrado su apoyo a la queja presentada por escrito hace dos semanas por el diputado no adscrito Agustín Buades.

El resto de partidos políticos siguen optando por ponerse de perfil ante una situación totalmente anómala y denunciada en varias ocasiones por OKBALEARES: la secretaria de Estado de Turismo y candidata a la presidencia del Govern por el PSOE, Rosario Sánchez, usa frecuentemente la sala de prensa del Parlament balear sin ser diputada autonómica. La usa para su promoción personal y política ante las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, Sánchez ha protagonizado las ruedas de prensa semanales del grupo socialista sin ser diputada, un altavoz restringido a los diputados. Lo hizo tres lunes consecutivos en octubre. Desapareció las dos últimas semanas porque tenía actos de partido: con UGT, hace quince días, y con la ministra Elma Saiz, el pasado lunes. Llama la atención también que sus comparecencias son en lunes, días laborables en que, por tanto, no acude a su puesto de trabajo en la Secretaría de Estado de Turismo.

Según ha podido saber OKBALEARES, la portavoz de Vox pidió la palabra en la Junta de Portavoces de este miércoles para mostrar su apoyo a la queja presentada por Agustín Buades contra la mala praxis del PSOE al permitir esta situación. Sólo Cañadas ha pedido la vez por este asunto que, por otra parte, no figuraba en el orden del día. No ha habido por tanto una votación formal sobre este asunto, aunque no está descartado que el sufragio pueda llevarse a cabo más adelante en otra sesión de trabajo de la Junta de Portavoces.