Vox rechaza la concesión del Premio Nacional de Poesía al separatista mallorquín Sebastià Alzamora por sus continuos ataques a España. Así, por ejemplo, en marzo de 2026, en un artículo titulado Felipe VI, traidor en España, Alzamora calificó de infame el discurso pronunciado por Felipe VI el 3 de octubre de 2017.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, manifestó que el juicio del proceso era una «pantomima» y sostuvo que la sentencia había confirmado que España era «un país con presos y exiliados políticos».

El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, ha cuestionado la decisión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez de conceder uno de sus máximos reconocimientos culturales a una persona que, a lo largo de su trayectoria pública, ha realizado reiteradas manifestaciones despectivas hacia España, sus instituciones y su historia.

«Estamos hablando de alguien que cuestiona la legitimidad de las instituciones españolas, desacredita nuestro sistema judicial y presenta a España como un país que persigue políticamente a sus ciudadanos. Y ahora resulta que el propio Estado le concede uno de sus principales reconocimientos culturales y 30.000 euros de dinero público. La contradicción es evidente», ha señalado.

La iniciativa que Vox planteará en el pleno que mañana celebrará la institución insular contiene un único acuerdo: que el Consell de Mallorca manifieste formalmente su disconformidad con la concesión del Premio Nacional de Poesía 2026 a Sebastià Alzamora, atendiendo a la dimensión institucional y representativa de estos galardones y a sus reiteradas posiciones públicas sobre España, sus instituciones y su historia, y que el acuerdo sea trasladado al Ministerio de Cultura.

Gil también ha hecho referencia a otras manifestaciones del escritor sobre la historia de España y la convivencia lingüística. Entre ellas, sus afirmaciones de que el nacionalismo español de Estado es una historia de «represiones contra minorías», sus críticas a la Constitución de 1978 por supuesta desigualdad lingüística y sus referencias a la presencia histórica española en América como un «genocidio perpetrado principalmente por España y Portugal».

«No estamos ante una discrepancia puntual ni ante una frase sacada de contexto. Estamos ante una trayectoria de posicionamientos públicos que dibujan una imagen de España como un país opresor, represor y carente de legitimidad democrática. Y lo verdaderamente llamativo es que sea precisamente el Gobierno de España quien decida premiar institucionalmente a quien sostiene ese relato», ha denunciado.

El portavoz adjunto ha insistido en que la moción de Vox no pretende entrar a valorar la calidad literaria de la obra premiada ni cuestionar el derecho del escritor a expresar sus opiniones.

«No estamos juzgando poemas ni pretendemos imponer a nadie qué debe escribir o pensar. Estamos hablando de un reconocimiento oficial del Estado, de un premio que lleva el nombre de España y que se financia con el dinero de los españoles. Las decisiones de las administraciones públicas no están por encima de la crítica ni son inmunes al escrutinio de los representantes de los ciudadanos»·. Asimismo, Gil ha defendido que la identidad y la cultura propias de Mallorca no necesitan construirse desde el enfrentamiento con España.

«Mallorca tiene una historia, una cultura y una identidad propias que respetamos y defendemos. Pero nuestra identidad mallorquina no está reñida con nuestra pertenencia a España. No necesitamos alimentar discursos de confrontación, ni reescribir nuestra historia desde el resentimiento, ni convertir la cultura en un instrumento de división».