Supermercados y grandes superficies cumplen a rajatabla la nueva ley balear que prohíbe vender bebidas energéticas a menores

Dos meses después de su entrada en vigor y uno tras su convalidación en el Parlament, la gran mayoría de grandes superficies comerciales y supermercados de Baleares están aplicando sin excesivos problemas la ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años en todo el archipiélago. En declaraciones a OKBALEARES, la consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, ha mostrado su satisfacción por el amplio cumplimiento de la medida.

Los principales establecimientos de alimentación de las Islas tienen rótulos informando de la nueva legislación y en las cajas no se ha registrado ningún problema relacionado con la entrada en vigor el pasado mes de agosto de la ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas a los menores de 18 años.

Manuela García, en conversación con este periódico, agradece «a supermercados y grandes superficies de Baleares lo rápido que se han adaptado sin poner ningún problema». Sin embargo, Manuela García sabe perfectamente que el grado de cumplimiento de la normativa cae en picado «en los pequeños establecimientos sobre los que hoy no hay ningún control».

La consellera adelanta que hasta la fecha no se han activado las inspecciones y que los primeros inspectores que velarán por el cumplimiento de la prohibición empezarán a hacer visitas inspectoras «dentro de dos meses», consumido el margen de confianza dado a las pequeñas tiendas regidas muchas veces por inmigrantes y que están repartidas por el territorio balear.

El Consell de Govern aprobó en agosto un decreto ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad y que contempla sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros para quienes incumplan esta normativa. El decreto ya entró entonces en vigor, aunque se abrirá un periodo de adaptación a comercios, supermercados y grandes superficies. Su prohibición con los menores se equipara al alcohol y el tabaco.

La medida principal del decreto ley, ha subrayado la consellera, es la prohibición de la venta y el suministro de bebidas energéticas a menores de edad, algo que hace meses que ya puso en marcha Galicia.

Tienen la consideración de energéticas las bebidas no alcohólicas que contienen cafeína en alta concentración como ingrediente estimulante, combinada ordinariamente con azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.

La prohibición relativa a las bebidas energéticas se circunscribe a su venta y suministro a menores de edad y no afecta a otras categorías de productos, como las bebidas isotónicas de reposición deportiva, que responden a una composición y una finalidad distintas.